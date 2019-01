Von Jan Hermann Ruthmann

Gilly Alfeo ist um kurz nach 20 Uhr am Samstag noch skeptisch, was das Verler Publikum angeht. Zögerlich reagieren die Verler auf die Aufforderung, dem Nachbarn zur rechten Seite die Hand auf die Schulter zu legen und ihm »Scheiße, siehst du gut aus« ins Ohr zu flüstern. Das wird sich im Laufe des Abends noch ändern.

Das Konzept ist einfach. Die Zuschauer rufen Begriffe auf die Bühne, die auf Schallplatten geschrieben werden. Musik ist ein wichtiger Teil des Abends, das Programm heißt schließlich »Jukebox Live«. Nachdem einige Musikgenres und Themen aufgeschrieben worden sind, gibt es den ersten improvisierten Song: einen Country-Song über Gartengestaltung. Auf Zuruf von Worten wie Krautwickel, Badewanne, Bahn fahren oder auch Steuerbetrug improvisieren Gilly Alfeo, Norbert Frieling, Vera Passy und Marvin Meinold Alltags-Geschichten. Über so stark sächselnde Fahrkartenkontrolleure, das man sie nicht mehr versteht, über ein von der Steuer abgesetztes Arbeitszimmer in »Hornhaut-Umbra« oder ein Auto in »Anthrazit Mauve«.

Nicht einmal eine halbe Minute ist es auf der Bühne still. Sofort fällt einem von den vieren etwas zum gesagten Wort ein. Trotz der knappen Zeit haben die Sketche Tiefgang oder sind einfach nur lustig. Die Darsteller toben sich auf der Bühne aus, dass es eine helle Freude ist. Im zweiten Teil der Show wollen sie ein Theaterstück über ein Ehepaar aus dem Publikum improvisieren. Die Wahl Alfeos fällt auf Elisabeth und Joachim Schulz aus Verl. Er kommt gebürtig aus Bielefeld, sie aus Verl, ein Kneipenkind von der Messingstraße und spätere Sekretärin an der Hauptschule.

Die Geschichte beginnt, als Norbert Frieling alias Joachim seinen Eltern mitteilt, dass er Bielefeld verlassen muss. Nach Verl. Zu Alulux, wo er eine Stelle als Industriekaufmann antritt. Elisabeth macht gerade dem Rektor der Hauptschule ein Bier, als Joachim reinkommt. Sofort funkt es zwischen den beiden. Joachim kann sich eine Einkaufsgenossenschaft, also eine Geschäftsbeziehung rein privater Natur, vorstellen. Der Rektor der Hauptschule bietet ihr indes eine Stelle als Chefsekretärin der Hauptschule an. »Wie lange muss es dauern, bis es die Hauptschule nicht mehr gibt?« fragt Vera Passy. Das Publikum tobt.

Sie und Joachim ziehen zusammen. Von Abend zu Abend geht Elisabeth eins immer mehr auf die Nerven: Sie kann das Fernsehprogramm nicht umschalten, weil Joachim mit der Fernbedienung in der Hand einschläft und sie hütet wie einen Schatz. Das hatte Elisabeth Gilly Alfeo als Marotte ihres Mannes verraten. Als es zum Streit kommt, legt er sich ins Büro ins berüchtigte Alubett, auf dem jeder bei Alulux schon mal gelegen hat, wenn es Stress Zuhause gab. Als er das ganze Wochenende nicht nach Hause kommt, fährt sie zu Alulux. Hier hat man ihren Joachim aber gerade von »innen« nach »außen« geschickt, zum Ausliefern nach Bielefeld über Steinheim. Sie fährt ihm hinterher, hinein in die Stadt, die es gar nicht gibt. Hier versöhnen sie sich.

Die vier Schauspieler verdienen den höchsten Respekt des Publikums. Und den bekamen sie auch. Nach minutenlangem Applaus gab es auch noch eine Zugabe. Die Spielfreude, das Talent und die Kreativität, auch die der Zuschauer, haben den Abend unvergesslich gemacht.