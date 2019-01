Von Alexandra Wittke

Kaunitz (WB). Die Ostwestfalenhalle in Kaunitz ist nicht nur für ihren Hobbymarkt bekannt. Seit Jahren erfreut sie sich auch wachsender Begeisterung bei den Freunden der britischen Hütehunde. Am Sonntag trafen sich 343 Hunde der verschiedenen englischen Rassen zur CAC-Schau.

Trotz der zahlreichen Hunde und deren Besitzer ist es auffällig ruhig in der großen Halle. Während in der Mitte bereits die ersten Vorführungen laufen, werden an den vielen Tischen die Tiere noch gebürstet, gereinigt und in Form gebracht.

130 Jahre existiert der Club für Britische Hütehunde und zum Jubiläum gab es dazu ein Geschenk an die Aussteller. Bei der Jubiläumsschau konnten Teilnehmer in diesem Jahr einen weiteren Preis gewinnen: Clubsieger in der jeweiligen Rasse.

Schon etliche Preise gewonnen

Monsollana Sunstep, genannt Sascha, wird gerade noch gestylt, bevor es zu den Preisrichtern geht. Mit seinen sieben Jahren ist der Langhaar-Colli bereits ausstellungserfahren. Als Deutscher Champion seiner Rasse hat er schon etliche Preise gewonnen und stört sich nicht mehr an der Nervosität seines Frauchens. »Die Aufregung ist immer dabei«, sagt Claudia Hildebrand, während sie das lange Fell des Rüden bürstet. Ihr Mann schaut sich derweil in der Halle um. Konkurrenz hat der Import-Rüde aus Russland hier zwar nicht wirklich, aber »man weiß ja nie«.

Vorne an der Tür beantworten Lena und Kristin die Frage des Tages: »Sind das die Hunde der Queen?« Ihre Erklärung ist routiniert. Die Queen habe Corgis, ja, das stimme wohl. Aber das sind Welsh Corgi Pembroke, während ihre Welsh Corgi Cardigans seien. Die Hunde Hilda und Fanny interessieren sich währenddessen nicht für den Trubel um sie herum. Für sie zählt – und da sind sie heute keine Ausnahme – das Leckerchen, das es als Belohnung im Anschluss an die Vorführung gibt.

Züchtung gestattet

In der ersten Etage ist es hingegen deutlich ruhiger. Gemeinsam mit Claus-Peter Fricke führt Elke Blacek die sogenannten Körungen durch. Hierbei werden die vorgeführten Hunde anhand rassetypischer Kriterien bewertet und bei zweimaligem Erreichen der Wertung »sehr gut« durch zwei verschiedene Preisrichter zur Zucht zugelassen. Für Frank Micklitz hat sich die Anspannung im Vorfeld gelohnt. Sein Bearded Colli Barkley hat den kritischen Blicken standgehalten und die Körung bestanden. Ob er wirklich züchtet, weiß er allerdings noch nicht, aber die Voraussetzungen dazu erfüllt Barkley schon mal.