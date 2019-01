Von Hendrik Fahrenwald

Rückwärts fährt der Rheda-Wiedenbrücker die Straße Zum Buschhof im Verler Ortsteil Kaunitz. Statt in die eingeschaltete Rückwärtskamera zu gucken, vertraut er darauf, was er in den Außenspiegeln sieht. Sein Wagen blinkt und piept laut. Doch das hilft dem Rentner nicht. Das Müllauto befindet sich hinter seinem im Rücken, als er spaziert und von dem Wagen erfasst wird.

48 Straßen erfasst Aus einer Beschlussvorlage des Bau-, Planungs- und Umweltausschuss für den 31. Januar geht hervor, dass die Stadt an einer Umsetzung des Rückwärtsfahrverbotes arbeitet. Für Verl hat die Firma Tönsmeier in einer Gefährdungsbeurteilung 48 Straßen, Straßenabschnitte und Sackgassen ermittelt. In den Straßen sollen Müllwagen nicht mehr rückwärts fahren. Unter der Beteiligung der betroffenen Mülltonnennutzer sollen für die Straßen Lösungen gefunden werden. In den Fällen, in denen vor Ort keine einvernehmliche, zumutbare Lösung für den Aufstellpunkt der Abfallbehälter gefunden werden kann, soll ein gewerblicher Mülltonnenhol- und -bringdienst helfen, heißt es in der Empfehlung des Fachbereichs Stadtentwicklung und Umwelt. Die Kosten haben dann allerdings die betroffenen Mülltonnennutzer zu zahlen. Über diese Fälle soll der Ausschuss nach Abschluss der Umsetzung informiert werden. Der Service soll zudem allen Mülltonnennutzern, die diesen neuen Service wünschen, im gesamten Verler Stadtgebiet offen stehen.

Der 88-Jährige hat die Gefahr am 15. Januar 2018 nicht kommen hören. Er war schwerhörig. Seine Hörgeräte werden später gefunden. Der Fahrer hat ihn nicht gesehen. Erst als er unter seinem Wagen lag – tot. 18 Jahre lang holt der Mann nahezu täglich den Müll der Leute ab. 18 Jahre lässt er sich nichts zu Schulden kommen. Er hat weder Einträge im Verkehrs- noch im Bundeszentralregister.

Fahrer gesteht schnell

Auf den rund 14 Metern, die er mit seinem blauen Wagen zurücklegt, ist er allerdings unvorsichtig. In der engen Straße sei es einfacher mit Hilfe der Außenspiegel zu fahren, als die Rückfahrkamera zu nutzen, lässt er durch seinen Anwalt mitteilen. Eine Entschuldigung sei das aber nicht. Er habe einen ganz großen Fehler gemacht und sehe ein, dass er dafür bestraft werden müsse, sagt sein Anwalt. Der 47-Jährige gesteht.

5,25 Sekunden lang hätte er den 88-Jährigen durch seine Rückfahrkamera sehen können, so heißt es im Gutachten. Doch er schaute in der ruhigen Nebenstraße nicht hin. Erst als der 20 Tonnen schwere Wagen den Mann erfasst hat und ein Anwohner an seine Fahrertür hämmert, wird ihm sein Fehler bewusst. Er muss abgelenkt gewesen sein, sagt sein Anwalt. Währenddessen hält der Rheda-Wiedenbrücker seine Hände auf seinem Schoß. Er wirkt zurückhaltend, trägt blaue Jeans und schwarzen Pulli. Sein Blick ist starr. »Wenn ich aufgepasst hätte, wäre es nicht passiert«, liest der Anwalt aus dem Geständnis vor.

Nach Unfall in Behandlung

Der Familienvater begibt sich nach dem Unfall in Behandlung, monatelang kann er nicht arbeiten. Mehr möchte er dazu nicht sagen. Auch mit Fragen nach einer möglichen Sperrung der Sackgassen für Müllwagen oder der Notwendigkeit eines Beifahrers will er mit seinem Anwalt nicht ausweichen. Mit seinem Geständnis verhindert er, dass ein Zeuge des Vorfalls den Tag noch einmal nacherleben muss. »Ich kann nur sagen, dass es mir unendlich leid tut, was passiert ist«, lauten seine Schlussworte, die er selbst vorträgt. Seine Einsicht und seine reine Strafakte wird ihm zu Gute gehalten. Der Richter verurteilt ihn wegen fahrlässiger Tötung. Die Strafe lautet 90 Tagessätze zu je 30 Euro.