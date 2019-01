Von Hendrik Fahrenwald

Till Honert ist 16 Jahre alt. Mehr als ein Jahr hat er noch Zeit, bis er das Abitur in der Tasche hat. Doch er weiß bereits, was danach folgen soll. Honert möchte studieren. Am liebsten Englisch und Philosophie. Dann will er als Lehrer in die Schule zurückkehren.

Mitte Februar folgt das Praktikum

Derzeit muss er sich allerdings noch mit der Auswahl der Unis und deren Voraussetzungen herumplagen. »Endlich hat mir mal jemand den NC erklärt«, sagt Honert. Der NC ist der Numerus Clausus, die Zulassungsbeschränkung für den jeweiligen Studiengang. Erklärt hat es ihm ein Kollege von Dr. Thomas Muhr. Muhr war mit seinen Mitarbeitern vom Bielefelder Berufsinformationszentrum am Dienstag vor Ort. Mitte Februar beginnt Honerts Praktikum. Dann wird er in einem Internat das erste Mal in die Rolle eines Lehrers schlüpfen.

Das Praktikum dauert eine Woche und gehört zum Projekt, ebenso wie die Beratungsgespräche, Bewerbertrainings oder der Besuch von Berufsmessen. Solche konkreten Pläne wie Honert haben zwar noch nicht alle Schüler, aber ihnen hilft das Projekt. »Die allermeisten wussten vorher noch nicht, was sie machen wollen. Nun sind sich viele schon sicherer«, sagt Marvin Reineke. Er möchte Medizin studieren. Wo genau? Das steht noch aus. Erstmal steht sein Praktikum im St.-Josef-Stift Sendenhorst an. »Nicht jede Oberstufe bietet solch eine Möglichkeit«, lobt Muhr.

Nicht alle wollen studieren

Nicht alle Schüler wollen nur studieren gehen. »Es gibt auch einige, die wollen eine Ausbildung machen«, sagt Nils Eighoff. Er selbst kann sich vorstellen Praxis und Theorie zu vereinen und dual zu studieren. Am liebsten Bauingenieurwesen.

Für Sabine Nathaus-Hünnemann ist es egal, für welchen Weg sich die Schüler entscheiden. Die Hauptsache sei, die Schüler bei der Entscheidungsfindung zu helfen. »Sie sollen am Ende ihre Entscheidung gut durchdacht haben«, sagt die Projektleiterin. Das hilft den Schülern, aber auch den späteren Arbeitgebern. Zu ihnen könnten auch die Sponsoren des Projekts gehören. Neben der Osthushenrich-Stiftung haben sich Küchenhersteller Nobilia, die Volksbank Bielefeld-Gütersloh und zum ersten Mal der Baubeschlaghändler Nüßing an der Finanzierung des Projekts beteiligt.

Die Schüler mussten zehn Euro bezahlen. Für Kristin Stülb von der Volksbank ging es allerdings nicht nur darum »ein Zeichen zu setzen«. Denn die Teamleiterin Ausbildung hat sich selbst schwer bei der Berufswahl getan. »Deshalb ist es schön, die Schüler nun zu begleiten und zu unterstützen«, sagt Stülb.