Von Kerstin Eigendorf

»Erst wollte ich gar kein Deutsch lernen. Ich fing sofort an, bei Tönnies zu arbeiten und der Plan war, nach einem Jahr wieder nach Rumänien zurückzukehren«, erzählt sie. Doch als 2011 ihr zweiter Sohn geboren wird, steht für sie fest: »Ich muss Deutsch lernen.« Die ehrgeizige Frau, die in Rumänien ein Jura- und ein Pädagogikstudium absolviert hat, hängt sich rein. Erst ein Alphabetisierungskurs in der Gemeinschaft Libelle in Sürenheide und dann in Gütersloh sechs Monate Sprachkursus bei Inlingua.

Hat sie anfangs noch beim Kinderarzt auf Englisch kommuniziert, wächst der Deutsch-Anteil zusehends. »Ich habe zum Glück keine negativen Erfahrungen gemacht. Alle haben gemerkt, dass ich mein Bestes gebe und mir geholfen. Deutsch ist sehr schwer zu lernen«, erzählt die Mutter von drei Söhnen, die alle gut Deutsch sprechen. »Und Rumänisch auch«, sagt Cristina Tarhas, die mit ihrer Familie in Sürenheide wohnt. Mit einem Augenzwinkern betont sie beim Gedanken an ihre ersten Gehversuche im Deutschen: »Wenn Deutsche in Rumänien so schlecht Rumänisch sprechen würden wie ich am Anfang, wären sie ausgelacht worden.« Die Deutschen hätten nie über sie gelacht.

Wenn sie als Sprachlotsin unterwegs ist, ist ihre Herkunft ihr großes Pfund. Denn sie ist ausschließlich für ihre Landsleute zuständig. »Das schafft Vertrauen und ich kenne die Feinheiten im Rumänischen. Ironie ist in jeder Sprache zum Beispiel unterschiedlich.« Wenn sie Menschen zum Beispiel zu Elternsprechtagen begleite, sei es wichtig, auch manchmal nicht ganz wörtlich alles zu übersetzen, sondern die Intention zu erfassen. »So kann ich manchmal verhindern, dass es nicht härter klingt aufgrund der Übersetzung. Da könnte schnell etwas falsch ankommen.« Das A und O sei aber immer Neutralität.

Die Sprachlotsen sollen nicht den Dolmetschern ihren Job streitig machen. Sie sind nur für Übersetzungen zuständig wie bei Behördengängen – Beispiel Standesamt oder Jugendamt – oder Besuchen in Kitas oder in der Schule. Es ist keine Dienstleistung für Privatpersonen. Alle Anfragen landen für den Bereich Verl im Droste-Haus bei Koordinatorin Margret Lütkebohle. »Ich schaue mir diese genau an und kontaktiere einen Sprachlotsen.« Wie wichtig die Aufgabe ist, weiß Lütkebohle. »Mit dem Nachbarn kann man mit Händen und Füßen sprechen, aber bei wichtigen Gesprächen wie Schulterminen oder Kitaanmeldung ist es unerlässlich, Abläufe und Regeln zu verstehen.«

Cristina Tarhas freut sich riesig, wenn sie eine Familie in einer Schule begleitet hat und diese ihr später erleichtert sagt, dass sie so froh gewesen sei, dass sie ihnen alles übersetzt und erklärt habe. »So entstehen manche Probleme gar nicht erst.« Und bei vielen der Termine erinnert sie sich automatisch daran, als sie selbst kein Wort Deutsch verstanden und hilflos war. »Mir wurde damals geholfen und das möchte ich zurückgeben«, betont sie und denkt sofort an ihre Cousine, die zunächst keine Kinder kriegen konnte. »Ich bin jahrelang mit ihr zum Gynäkologen gegangen und habe alles auf Englisch geregelt.« Als ihre Cousine ihr Baby in den Armen hält, spricht Cristina Tarhas richtig gut Deutsch. »Heute könnte ich das gar nicht mehr auf Englisch, dafür aber wie selbstverständlich auf Deutsch.«