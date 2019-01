Verl-Kaunitz (WB/vif). Verbände wickeln, die stabile Seitenlage anwenden oder das innere eines Rettungswagens erkunden: Diese Möglichkeit haben 19 Kinder bei einem Erste-Hilfe-Kursus in Kaunitz bekommen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz veranstaltete die Dorfgemeinschaft zum zweiten Mal die Veranstaltung am Alten Bahnhof.

Ziel sei es vor allem gewesen, den Kindern die Angst zu nehmen, erläuterte Kursleiter Bernhard Hülsey. Aus diesem Grund hatten er und sein Sohn ihre Rettungsanzüge an und zeigten den Sieben- bis Dreizehnjährigen alles ganz genau. Dazu gehören alle Instrumente des Rettungswagens, Sauerstoffmasken, Defibrillatoren und Absauger konnten untersucht werden. Simon Hülsey erklärte, dass die Wiederbelebung durch den Elektroschock ungefährlich, und dass eine Infusion gar nicht so schlimm sei, wie sie aussehe. Außerdem wurden auch typische Szenen aus »Klinik am Südring« und Co. aufgedeckt und richtige Erklärungen geliefert.

W-Fragen beachten

Eine weitere Priorität war das Vertrautmachen mit den Grundzügen der Ersten Hilfe. Denn Notfälle könnten immer passieren und wenige Minuten können ausschlaggebend sein. Die Atmung des Verletzten muss kontrolliert und er muss in die stabile Seitenlage gebracht werden. Anschließend wurde das Absetzen eines Notrufes geübt: Wo was passiert ist, wie viele Personen verletzt sind und welche Maßnahmen getroffen wurden. All dies könnten auch Kinder machen, wenn sie wüssten, wie sie reagieren müssten und schon einmal geübt hätten, sagten die Experten.

Jürgen Genseke von der Dorfgemeinschaft Kaunitz war zufrieden. Die Kinder seien aufmerksam und hätten toll mitgemacht. Das spreche dafür, diese Veranstaltung auch im kommenden Jahr wieder anzubieten. Dabei könne man so überlebenswichtige Themen in einfacher Form für Kinder aufbereiten.