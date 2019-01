Von Kerstin Eigendorf

Gräuel der Nazis greifbar

Es schreit in seinem Kopf. Er hält sich die Ohren zu. Doch es hilft nichts. Jüdische Kinder werden in Soest am Bahnsteig ihren Müttern entrissen. Die Kleinen schreien, die Mamas auch. Und die Kapellen spielen unbeirrt weiter Musik. »Leere, Tod, alles tot«, fasst »Ferdi« Matuszek seine Gefühle zusammen. Und Grunert weiß sie auf der Bühne umzusetzen. Die Zerrissenheit – mal ins Leere starrend, dann wieder von Energie durchströmt – zieht die Zuschauer eine Stunde im Pädagogischen Zentrum auf Einladung der Stadt und der VHS in ihren Bann. Das Solostück »Im Herzen ein Nest auf Stacheldraht« ist nah dran, fast zu nah. Die Gräuel der Nazis sind greifbar, wenn »Ferdi« davon erzählt, dass er sah, wie Juden ihr Grab schaufelten oder ihn ausgehungert um Brot anflehten.

Buch entstand

Dass das Theaterstück auf Grundlage von Matuszeks Erinnerungen an seine Zeit als Zwangsarbeiter auf einem Hof im damaligen Amt Rehme (heute Bad Oeynhausen) überhaupt existiert, ist ein großes Glück. Heimatlos, als 15-Jähriger seiner weinenden Mutter entrissen und von Erinnerungen gequält, konnte er erst mit 70 Jahren darüber sprechen. 2012 erlaubte er, dass darüber ein Buch verfasst wurde, das heute auch Schüler an diese Zeit erinnert (siehe zweite Lokalseite). Regina Berges entwickelte gemeinsam mit Schauspieler Michael Grunert dann die Bühnenversion.

Worte wie Faustschläge

Es ist eine Version, die bewusst unaufgeregt daherkommt. Kein großes Bühnenbild, keine großen Gesten. Es sind die kleinen Feinheiten, die alles zu sagen vermögen. Wenn Ferdinand Matuszek das Einschlaflied seiner Mutter singt, ist die Sehnsucht greifbar. Wenn er am Ende selbst auf der Leinwand erscheint und singt, ist es, als sei er wirklich da. Wenn er wie ein Duracell-Hase im Arbeitsamt München hin und her läuft und wieder hin und her und über das Wort »Wiedergutmachung« sinniert, ist die stille Empörung, das Gefühl des Ausgeliefertseins unübersehbar. »Keine Berechtigung auf Wiedergutmachung. Sie hatten es ja gut bei ihrem Bauern« – Worte wie Faustschläge. Matuszek leugnet nicht, dass er Glück hatte bei dem Bauern in Rehme. »Hab ich nicht Glück gehabt?«, fragt er sich und erzählt von vier Freunden, die auf einen Panzer kletterten und mit offenem Bauch endeten. »Ich bin ein Glückspilz«, sagt er. Um zu betonen, dass diese doch giftig sind. Schauspieler Grunert lässt die Worte wirken. Sein intensives Spiel braucht keine großen Gesten. Das Publikum ist auch so nah dran an Matuszek. Als er seine spätere Frau kennen lernt, im Stück Käthe genannt, und als er die Bahnstrecke für die Deutschen bauen muss, unter der Leichenberge verscharrt wurden. Das ist alles weit nach der Zeit, »als das Leben noch ganz war«.

Einige Zuschauer kannten ihn

Den Zuschauern geht das Stück nahe. Manchen noch näher, weil es so »authentisch« ist. Denn sie haben »Ferdi« persönlich gekannt – wie Klaus Brandner und seine Frau Sigrid. Sie beschreiben ihn als »liebenswerten Menschen«, der die Gabe hatte, »trotz widriger Umstände zufrieden zu sein«.

Weitere Veranstaltung

An diesem Sonntag, dem Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, laden Stadt und Heimatverein um 18 Uhr ins Heimathaus ein. Erst liest Simone Tank aus »Retter in der Nacht«, dann gibt es einen Dokumentarfilm dazu. Der Eintritt ist frei.