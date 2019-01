Von Andreas Berenbrinker

Bastiaan Ragas (47), ehemaliger Sänger der englisch-niederländischen Boyband »Caught in the Act«, zeigte sich gut gelaunt, sympathisch und sehr volksnah. Besonders charmant erschien der holländische Akzent, der einen liebenswerten Eindruck hinterließ. So habe Ragas in seiner »Jugendheit« früh mit der »Sängerei« angefangen. Nach Verl gekommen war der vierfache Familienvater, um seine Buch-Show zu präsentieren – Bastiaan Ragas hat in den vergangenen Jahren drei Bücher geschrieben, die in den Niederlanden die Bestsellerlisten stürmten. In den Büchern geht es hauptsächlich um die Leiden werdender Väter und frisch gebackener Papas. Ein Thema, das sicherlich nicht neu ist, beim Publikum aber immer wieder gut ankommt.

Teils frivol

So war es auch im Multifunktionsraum des Gymnasiums mit gut 140 Gästen, darunter bestimmt 80 Prozent Frauen. Dass es dabei äußerst schlüpfrig, teilweise sogar frivol zuging, war den Gästen egal – sie amüsierten sich prächtig, zeigten sich gar nicht spießig und hatten ihren Spaß. Hauptsächlich drehten sich Bastiaan Ragas' Gedanken um wirklich alle Spielarten des Sex' vor und nach der Geburt. »Wenn der Eierstock tickt und eine Frau brüten möchte, dann können Sie alles, wirklich alles mit ihr machen«, wandte Ragas sich an die wenigen Männer im Saal. Sehr gut sei, dass man(n) ordentlich üben müsse, um eine Frau zu »beschwangern«.

Ragas merkte aber an, dass alle sexuellen Aktivitäten ein Ende hätten, sobald die Frau wirklich ein Kind erwarte. »Sex ist dann eine Mission impossible, alle Schotten sind dicht.« Erst wenn die Geburt kurz bevorstehe, könne der Mann wieder hoffen, »schließlich soll Geschlechtsverkehr die Geburt ja unterstützen«. Mit ausfallenden Armbewegungen stellte Bastiaan Ragas aber fest, dass die Frau dann kugelrund sei und sie beim Sex daliegen würde wie ein gestrandeter Pottwal. Außerdem – so die Urangst aller Männer – könne man das Baby im Bauch doch dann stören. Eine Sorge, die laut Bastiaan Ragas aber unbegründet ist. »Meine vier Kinder können sich an nichts erinnern.«

Überspitzt

Natürlich überspitzte der Niederländer seine Formulierungen, immer wieder betonte er, dass alles nur Spaß sei. Das nahm das Publikum ihm auch ab, als er vom gerade geborenen Baby sprach. Das wäre nicht wie im Film alles sauber und glatt. »Ein Neugeborenes sieht doch eher aus wie E.T. mit Bolognese-Sauce.« Während der Show erfuhren die Gäste, dass seine Frau Bastiaan Ragas in intimen Stunden »Daddy« nennen würde und dass sie auch persönlichste Details mit ihren Freundinnen bequatscht. »Das ist so typisch Frau, wir Männer machen das ja gar nicht.«

Einen großen Raum nahm die Musik ein. Immer wieder setzte sich Ragas ans Klavier und zeigte, dass er es musikalisch drauf hat. Es gab »Sex Bomb«, sein Lieblingslied, »Can't Help Falling In Love« von Elvis und eine eigene Komposition, die sich um die Trennung vom Partner dreht – ruhige Momente in einer turbulenten Show.

Einen faden Beigeschmack hatte der Abend aber doch. Dass Bastiaan Ragas die Bühne 20 Minuten zu spät betrat, geschenkt. Dass die Veranstaltung aber schon nach nicht einmal einer Stunde beendet war, wirkte aufgrund der Kartenpreise von 24 Euro frech. Außerdem hatte man den Eindruck, dass Ragas und seine Entourage darauf aus waren, noch möglichst viele Exemplare des Buches unters Volk zu bringen, das eigens für den deutschen Markt veröffentlicht wurde. Flugs wurde ein Verkaufsstand aufgebaut, Ragas gab zwar gut gelaunt Autogramme, seine Begleiter waren aber stets darauf bedacht, die Aufmerksamkeit auf das Buch (»Kinderkacke«) zu lenken.

Name gesucht

Der Abend mit Bastiaan Ragas war geprägt von Leidenschaft, Lust und Liebe. Da wirkt die Bezeichnung »Multifunktionsraum« im Gymnasium ziemlich unsexy. Der Raum braucht einen neuen Namen. Kreativität ist gefragt.