Verl (WB/vif). Wettkämpfe mit neuen Bestleistungen oder Wachdienst an der Küste: Die DLRG Ortsgruppe Verl blickte zur Jahreshauptversammlung auf ein erfolg- und abwechslungsreiches Jahr zurück. Vorsitzender Carsten Voßhenrich begrüßte 70 Teilnehmer mit einem Bericht über 2018.

Rettungsschwimmer und -schwimmerin des Jahres: Lena Horsthemke und Erik Siggemann mit dem Leiter der Ausbildung, Andreas Echterhoff (rechts). Foto: Viktoria Farkas Rettungsschwimmer und -schwimmerin des Jahres: Lena Horsthemke und Erik Siggemann mit dem Leiter der Ausbildung, Andreas Echterhoff (rechts). Foto: Viktoria Farkas

Er wirbt für die Petition »Rettet die Bäder« des Bundesverbandes der DLRG. Werden immer mehr Bäder geschlossen, könnten immer weniger Menschen schwimmen lernen. Die so genannte Wassersicherheit sei bedroht.

Bürgermeister Michael Esken lobte die verlässliche Arbeit. Die DLRG sei immer da, wenn man sie brauche. Er dankte besonders Franziska Masmeier, Marleen Dreier, Anouk Schönrock und Tobias Echterhoff, die mit jeweils etwa 30 Stunden die meiste Zeit am Beckenrand des Freibades verbracht haben. Esken berichtete von den Plänen für Frei- und Hallenbad. Am Freibad sollen Fahrradständer erneuert und der Kinderbereich mit Liegewiesen attraktiver werden. Das Projekt Hallenbad sei eng mit dem Umbau der Gesamtschule verknüpft. Bei der »Operation am offenen Herzen« gelte es, viele Dinge zu beachten, wie die Unterbringung der Schüler während des Umbaus.

Natürlich wurden auch Erfolge bei Wettkämpfen und Bestzeiten bekannt gegeben. Dazu gehören die Deutschen Seniorenmeisterschaften, bei denen Nicole Dölwes, Andrea Heising, Petra Mattern, Gisela Masur und Birgit Siekaup den 8. Platz erreichten. Von den Deutschen Meisterschaften in Leipzig kam die Verler Gruppe nicht mit leeren Händen zurück: die AK 17/18 männlich holte sich den ersten Platz und brach den im letzten Jahr selbst aufgestellten Weltrekord, die AK 12 männlich bekam mit Bronze auch noch einen Platz auf dem Siegerpodest. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Adelaide, Australien. Marco Hetfeld, Hendrik Mühlenkord, Nils Mündelein, Henrik Reiß und Luca Müller stellten ein Juniorenteam. Joy Kartal, Franziska Masmeier und Marleen Dreier starteten für Harsewinkel.

Zuletzt wurden die Rettungsschwimmer des Jahres gekürt. Den Ehrenpreis Rettungssport bekamen die Deutschen Meister der AK 17/18 männlich, denn »viel besser als ein Weltrekord geht nicht«, scherzt Jonas Fröhleke. Rettungsschwimmerin des Jahres wurde Lena Horsthemke. Als Kind machte sie ihr Seepferdchen, anschließend auch die Abzeichen und trat in den Verein ein. Heute ist sie im Jugendvorstand und engagiert sich sowohl als Trainerin als auch als Schwimmerin. Erik Siggemann wurde Rettungsschwimmer des Jahres. Auch er hat die klassische DLRG-Karriere durchlaufen und ist im Jugendvorstand. Er wurde besonders für seine Motivation und Ausdauer als Trainer gelobt, doch auch, dass er die Verler Ortsgruppe international bekannt machte, zeichnete ihn aus.

Seit 10 Jahren dabei

Jens Kammertöns, Birgit Siekaup, Jan Kläsener, Kai Schnatmann, Jessica Meier, Greta Stachelbeck, Werner Hagemeister, Nick Lükewille, Jan-Hendrik Mattern, Peter Kade, Jeanne Dölwes, Marit Dölwes, Alexej Ermisch, Nicole Hohmann, Eckhard Siggemann, Tristan Siggemann, Helena Fischer, Fabian Hemmersmeier, Franziska Masmeier, Tobias Echterhoff.