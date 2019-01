Wer hätte gedacht, dass dieser Weg in der Helfgerd-Siedlung in Sürenheide einer Frau in Costa Rica gehört? Foto: Kerstin Eigendorf

Verl (keig). Einer Frau in Costa Rica gehören etwa 87 Prozent eines Stichweges der Grillenstraße in Sürenheide. Na und, könnte man nun fragen. Doch genau diesen Weg möchte die Stadt Verl kaufen, um das ganze Areal in der Helfgerd-Siedlung irgendwann komplett überplanen zu können.

Denn der Weg bedeutet den einzigen Zugang zu dem Grundstück, auf dem einst ein weiteres Hochhaus gestanden und dass die Stadt 2002 gekauft und abgerissen hat.

Während der Löwenanteil des Weges, der 539 Quadratmeter umfasst, der Frau in Costa Rica gehört, ist der Rest im Besitz eines Mannes, der ein Haus an der Sürenheider Grillenstraße hat. Mit diesem ist sich die Stadt bereits einig. Doch der Löwenanteil wird zum Problem. Denn wie die Stadtverwaltung herausfindet, ist der Besitzer seit Anfang der 70er Jahre ein Mann, der allerdings nicht in Verl gemeldet ist. Im Grundbuch ist lediglich eine Bielefelder Adresse zu finden.

Die Recherchen sind ernüchternd: Er lebt schon lange nicht mehr in Ostwestfalen, sondern auf Teneriffa. Nur kurz war er zwischendurch noch einmal in Paderborn. Nach komplizierten Recherchen der Stadtverwaltung – namentlich vor allem Andrea Bartsch – wieder eine unerfreuliche Nachricht: Der Mann, der 1943 geboren wurde, ist 1990 verstorben auf Teneriffa. Er hat seiner Frau, die gebürtig aus Costa Rica stammt und mit ihm auf den Kanaren gelebt hat – sein Erbe vermacht. Was außer dem Weg wohl nicht viel gewesen sein wird, denn er soll zu dem Zeitpunkt privatinsolvent gewesen sein.

Über zahlreiche Umwege und enorm viel Hartnäckigkeit erhält Andrea Bartsch eine Adresse in Costa Rica, wo die Frau leben soll, der wahrscheinlich ohne es zu wissen, der größte Teil des Weges in Sürenheide gehört. Die Stadtverwaltung holt sich Hilfe in der Provinzhauptstadt der Gegend. Deren Verwaltung hat zugesagt, nach der Frau zu suchen und der Stadt Verl zu helfen. Noch liegen keine Ergebnisse vor. In Verl wartet man gespannt auf Nachrichten aus Mittelamerika.

Nur wenn die Stadt den Weg erwerben kann, erlangt sie Planungssicherheit für die Umgestaltung des Areals in der Helfgerd-Siedlung, einem Großprojekt. Dazu gehört auch der Erwerb des roten Hochhauses in der Siedlung 2018. Es wird im April offiziell der Stadt Verl gehören. Auch dieses Hochhaus soll wie das zuvor erworbene abgerissen werden.

Auch wenn sich der Weg irgendwie am Ende wohl umgehen lassen könnte, möchte die Stadtverwaltung den geraden und absolut legalen Weg gehen und nicht irgendwelche krummen Entscheidungen treffen. Eine Notlösung wäre am Ende höchstens, eine Vereinbarung mit dem Besitzer des kleinen Anteils des Weges zu schließen. Aber das soll nur das allerletzte Mittel sein.