Von Alexandra Wittke

Verl (WB). Weitere Entspannung im Bereich der Kindergartenplätze: Durch die offizielle Einweihung der fünften Gruppe in der katholischen Kindertagesstätte St. Anna stehen künftig insgesamt 1025 Betreuungsplätze in den 14 Verler Einrichtungen zur Verfügung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In nur drei Monaten Bauzeit entstand aus einem leer stehenden Dachbodenraum ein heller und freundlicher Gruppenraum. 280.000 Euro haben die Verantwortlichen in die Hand genommen, Zuschüsse gab es vom Träger (katholische Kindertageseinrichtungen Minden-Ravensberg-Lippe gem. GmbH), dem Land Nordrhein-Westfalen sowie der Stadt Verl. Bereits seit Mitte November konnten die ersten Kinder die Eulengruppe erobern, 25 Plätze für Drei- bis Sechsjährige unter der Betreuung von drei Erzieherinnen gibt es.

Der neue Gruppenraum ist hell und freundlich. Foto: Eigendorf Der neue Gruppenraum ist hell und freundlich. Foto: Eigendorf

»Wichtig ist nicht nur das Gebäude allein. Man braucht auch Menschen darin«, sagte Meinolf Sack zu Beginn des Gottesdienstes am Samstag im Pädagogischen Zentrum. Gemeinsam mit den Kindern der Einrichtung segnete der Gemeindereferent das Kreuz, das zukünftig den neuen Gruppenraum zieren soll.

Die anschließende Bilderschau machte nicht nur den etwa 80 Gästen deutlich, wie viel Aufwand in so einem Gruppenraum steckt. Auch Heribert Schönauer zeigte sich in seiner Ansprache für die Stadt Verl beeindruckt von so viel Tatkraft. Ein Geschenk hatte der erste Beigeordnete auch noch im Gepäck. Gemeinsam mit Patrick Bullermann vom Fachbereich Jugend wird er in Kürze persönlich ein neues Spielgerät für die »Eulengruppe« vorbeibringen. Um was es sich dabei genau handelt, wollte er noch nicht verraten, schließlich »solle es eine Überraschung sein«.

Für die Kinder der Bären-, Mäuse-, Igel- und Schmetterlingsgruppe gehören die Eulen längst zum Kindergarten dazu. Trotzdem stellten sie zusammen mit ihren Erzieherinnen ein buntes Willkommens-Programm auf die Beine. Gemeinsam sangen sie Lieder, führten passend zu den Bauarbeiten ein kleines Theaterstück auf und hießen die Neuen mit Trommeln und Gesang willkommen.

Im Anschluss an die Einweihungsfeier segnete Meinolf Sack den neuen Gruppenraum und übergab ihn damit auch offiziell der Nutzung. Während die »Eulen« die neuen Räumlichkeiten bereits kannten, waren es vor allem die Kinder der anderen Gruppen, die sich gemeinsam mit ihren Eltern umschauten, ausprobierten oder einfach nur mitspielten. Ganz nach dem Motto, das Meinolf Sack in seinem Gottesdienst ausgegeben hatte: »Man braucht Freunde!«