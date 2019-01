Verl (WB/kap). Das hauchzarte Geschirr mit dem Goldrand hält sie immer noch in Ehren. Die federleichten Tassen, jede einzelne mit eigener Nummer versehen, erinnern Brigitte Sandbote an eine der aufregendsten Zeiten ihres Lebens und an einen Staatsmann, dem vor allem die Aussöhnung mit den europäischen Nachbarländern und die Förderung des Friedens in Europa am Herzen gelegen haben.

Als zweites von sieben Kindern hat Brigitte Sandbote, die heute ihren 80. Geburtstag feiern kann, ihre ersten Lebensjahre im westpreußischen Marienburg verbracht, ehe die Familie 1947 nach Gera in Thüringen flüchtete. Am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben sind ihr die Jahre, die sie bei Onkel und Tante auf der Insel Rügen erleben durfte. »Meine Mutter holte mich von der Schule ab und nahm mich wieder mit nach Hause.« Dort passte Brigitte Sandbote fortan auf ihre Geschwister auf und absolvierte die Hauswirtschaftsschule.

Gustav Heinemann, der spätere Bundespräsident, wurde für zwei Jahre ihr Arbeitgeber. Als Haustochter war Brigitte Sandbote unter anderem dafür zuständig, dass alles blinkt und blitzt. »Wenn Besuch kam, habe ich aber auch die Schnittchen geschmiert.« Willy Brandt sei unter den Gästen gewesen und viele andere Politiker. Gelegentlich sei hoher Besuch spät abends oder sogar nachts gekommen.

Seit der Heirat mit ihrem zweiten Mann Josef 1998 lebt Brigitte Sandbote in Verl. Beide reisen bevorzugt mit dem Wohnmobil, am liebsten in die Lüneburger Heide. Gefeiert wird der 80. Geburtstag im engsten Familienkreis.