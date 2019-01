Seit Wochen geben die Darsteller der Laienspielschar der Kolpingsfamilie Kaunitz alles, um das aktuelle Stück, die Gaunerkomödie »Irres Diamantenroulette«, in wenigen Wochen zur Premiere perfekt auf die Bühne zu bringen. Foto: Manuela Fortmeier

Von Manuela Fortmeier

Verl-Kaunitz (WB). Diamanten, Bankräuber und außerirdische Wesen in der Anstalt: Mit der Premiere am 16. März um 19.30 Uhr startet die offizielle Theatersaison der Laienspielschar der Kolpingsfamilie Kaunitz im Kaunitzer Krug.

Hatte die Gruppe die Bühne im Vorjahr in eine Kurklinik verwandelt, setzen sie mit »Irres Diamantenroulette«, einer Gaunerkomödie in drei Akten aus der Feder von Martina Röhrich, in diesem Jahr humorvoll noch eins drauf.

Die Termine Samstag 16. März, Sonntag, 17. März, Samstag, 23. März, Sonntag 24. März, Samstag, 6. April, Sonntag 7. April, Samstag 13. April und Sonntag 14. April. (samstags um 19.30 und sonntags um 15.30 Uhr). Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. Februar im »Alten Bahnhof« in Kaunitz (Holter Straße). Jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr und dienstags von 17 bis 18.30 Uhr sind die Karten zum Preis von je 8 Euro erhältlich.

Schon jetzt dürfen sich die Besucher darauf freuen, wenn manche der Darsteller im Stück sogar doppeldeutige Rollen besetzen. »Da kann es durchaus turbulent und sehr heiter werden«, verspricht Elmar Sagemüller, der erneut die Gesamtleitung übernommen hat.

Schon vergangenes Jahr hatte das Theaterstück in der Vorentscheidung zu den Favoriten gezählt, jedoch sei der Schluss »nicht optimal gewesen«. Jetzt wurde das Ende von der Autorin umgeschrieben und »das Stück ist wie für uns gemacht«, sagt Elmar Sagemüller.

Wie immer wurde die Entscheidung zusammen mit Heinz-Werner Eikelmann und Cilly Fiekens getroffen, die seit Bestehen der Theatergruppe auch die Besetzung der Rollen festlegt. »Die Charaktere müssen zur jeweiligen Rolle passen, damit die authentisch gespielt werden kann«, sagt Eikelmann. Erneut sei Cilly Fiekens das dieses Jahr hervorragend gelungen.

Da schlüpft Thomas Kläsener in die Rolle des Rudolph Mooshauer, einem der drei Bankräuber, spielt aber auch einen »tuckeligen Menschen«. Die Rolle der weiblichen Ganovin besetzt Jenniffer Jürgens, die aber ebenfalls jemanden spielt, der überall außerirdische Wesen sieht. Für eine Herausforderung der Lachmuskeln dürfte auch Uli Bokel als dritter Ganove sorgen, der zeitgleich wunderbar den Don Quichote gibt. Da hat Martina Höwelkröger als Stationsleiterin der Anstalt alle Hände voll zu tun.

Als sonderbare Patientin »Stefanie« steht in diesem Jahr zum ersten Mal Nathalie Bokel, Tochter von Uli und Elke Bokel, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, auf der Bühne.

Geboten wird dem Publikum ein ganz »normaler« Tag in einer psychiatrischen Anstalt. Hier ist die Stationsärztin Frau Dr. Neumeyer (Martina Höwelkröger) völlig überlastet, denn die Patienten rauben nicht nur ihr, sondern auch der resoluten Krankenschwester Ines (Jutta Junker) und der angehenden Ärztin Daisy (Lisa Bokel) den letzten Nerv. Selbst die serbische Putzfrau Svetlana, (Elke Bokel), die ihren täglichen Kampf mit der deutschen Sprache hat, und der Hausmeister Ernst (Christian Jacobfeuerborn), der eher mit der Chefin anbandeln will, statt sich um die Reparaturarbeiten zu kümmern, sorgen für einen nicht alltäglichen Klinikablauf. Als dann die drei Ganoven Rudolph, Klaus und Carmen sich unter dem Vorwand, verrückt zu sein, auch noch auf der Station einmieten, wird das Chaos perfekt.

Die Mitwirkenden

Thomas Kläsener, Jennifer Jürgens, Ulrich Bokel, Martina Höwelkröger, Martin Bokel, Katharina Mooshauer, Elisabeth Esken, Christian Jacobfeuerborn, Nils Apelmeier, Lisa Bokel, Elke Bokel, Jutta Junker, Natalie Bokel. Souffleuse: Stefanie Kläsener, Maske: Karin Pohl und Lara Gogolok.