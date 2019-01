Von Matthias Kleemann

In den Folgejahren wuchs die Mitgliederzahl auf bis zu 140 Personen. Aktuell sind es 122, teilte Vorsitzender Josef Lakämper während der Jahreshauptversammlung am Dienstagnachmittag im Kaunitzer Krug mit. Das ist immer noch eine gute Zahl. Aber es werde schwieriger, Neumitglieder zu werben, sagte Schriftführer Josef Freise in seinem Jahresbericht. Vor allem an der Bereitschaft, im Vorstand mitzuarbeiten hapere es.

Interessante Veranstaltungen

Dabei hat die Vereinigung einiges zu bieten. Vier Veranstaltungen waren es im vergangenen Jahr. 18 Teilnehmer kamen im Februar in die Kreissparkasse, wo Filialleiter Frank Dreismickenbecker über das Thema Vorsorgevollmacht sprach und die Möglichkeit bestand, sich mit der modernen Technik in der Filiale vertraut zu machen. Im April lauschten 30 Personen einem Vortrag des Vorsitzenden der Deutschen Schlaganfallhilfe, Dr. Michael Brinkmeier. Celle und Münden/Plaßberg waren das Ziel einer Tagesfahrt im August mit 41 Teilnehmern, und die Firma Nüßing an der Aluminiumstraße besichtigten 35 Teilnehmer im November.

Die Vorstandsmitglieder Josef Lakämper, Josef Freise und Ewald Mashänser nahmen an der Bezirksversammlung der Senioren-Union in Paderborn im Oktober teil.

Traditionelles Grünkohlessen

Traditionell wird zur Jahreshauptversammlung Grünkohl aufgetischt, so auch am Dienstag. Etwa 40 Mitglieder waren gekommen. Sie wurden vom Heinz Echterhoff und Heinz Reckord (Heinz & Heinz) musikalisch auf der Trompete und dem Akkordeon begrüßt.

Grußworte sprachen stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender Matthias Humpert und Daniel Maasjosthusmann, Vorsitzender der Jungen Union. Letzterer verkündete, dass die Weihnachtsbaumsammelaktion der JU diesmal einen Erlös von 4700 Euro ergeben hat, die nun für einen guten Zweck bereit stehen.

Bürgermeister Michael Esken berichtete aus der aktuellen Politik, ging auf die Haushaltsberatungen und aktuelle Pläne ein. Er betonte, dass die Ortsteile gestärkt werden müssten.

Zum Abschluss stellte Bernhard Klotz vom Heimatverein den neuen, von ihm ausgearbeiteten Stadtrundgang vor, der in Kürze umgesetzt werden soll.