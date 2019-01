Die Stadt Verl hat ein etwa 14.700 Quadratmeter großes Grundstück in Kaunitz an der Ostwestfalenhalle erworben. Foto: Eigendorf

Der Grund: Die Stadt hat ein etwa 14.700 Quadratmeter großes Grundstück in Kaunitz erworben und die Verwaltung will dafür sorgen, dass es in Zukunft an der Eierhalle weitaus mehr Parkplätze ohne Gebühren geben wird. Das von der Stadt gekaufte Grundstück liegt von Paderborn kommend in Kaunitz auf der linken Straßenseite direkt an der Paderborner Straße.

Mit diesem Schachzug der Stadt könnte eine bislang nicht wirklich optimale Situation aufgelöst werden. Denn aktuell müssen Autofahrer, die die Ostwestfalenhalle bei einer Veranstaltung besuchen, über eine Fläche mit gebührenpflichtigen Parkflächen fahren, um im Anschluss auf Parkplätze ohne Gebühr zu gelangen.

Mit dem Erwerb des Grundstücks könnte das bald Vergangenheit sein. Die Idee ist eine zusammenhängende Parkplatzfläche, für die keine Kosten erhoben werden sollen.