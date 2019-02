Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Sie soll ein »kleines, grünes Zimmer hinter dem Rathaus« werden, das sich mit dem Innenstadtbereich vernetzt. Wenn die Bürmsche Wiese so umgestaltet wird, wie Landschaftsarchitekt Burkhard Wegener in der Vorentwurfsplanung beschreibt, wird sie ein besonderer Ort.

Alle Fraktionen zeigten sich beeindruckt von der Vorentwurfsplanung und votierten bei einer Gegenstimme dafür. Kunst spielt dabei eine zentrale Rolle. Erlebbar soll sie sein. Deshalb haben sich alle Beteiligten nach einer schier endloses Phase des Planens und Verwerfens – der Architektenwettbewerb war 2011 – für ein Konzept entschieden, dass »es so nirgendwo gibt«, wie Bürgermeister Michael Esken in der gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Kulturausschuss betonte. Hätte sich der eigens eingerichtete Runde Tisch für klassische Skulpturen entschieden, wäre am Ende etwas herausgekommen, das es »immer wieder auch in anderen Städten gibt«.

Künstler fertigen Kunstwerke an, die auch als Sitzgelegenheit dienen

Auf der knapp 4800 Quadratmeter großen Wiese mitten in Verl sollen sechs kunstvolle »Bänke für Verl« zum Verweilen einladen, ergänzt durch klassische Parkbänke. Vier Künstler fertigen speziell für die Bürmsche Wiese Kunstwerke an, auf die sich der Besucher setzen kann. Darunter ist Dorothee Golz’ bunte Stuhlreihe, die Farbe in die Grünfläche bringen wird. Georg Janthurs »Leehrstühle« sind mit etwa fünf Metern zwar zu hoch zum Draufsitzen, sind aber ohne Zweifel ein Hingucker. Stefan Sous steuert zwei leuchtende LED-Bänke bei. Christoph Dahlhausen stellt extra für Verl einen Sitzring mit einem Himmel aus farbigem Acryl her.

Im Haushalt soll für die komplette Umgestaltung der Bürmschen Wiese, die auf einen Antrag der Kolpingsfamilie Verl zurückgeht , ein Betrag von 1,125 Millionen Euro eingestellt werden. Der Verwaltung schwebt allerdings vor, für die Kunstwerke auf die Suche nach Sponsoren in Verl zu gehen. Aus diesen Mäzenen, wie Esken sie nannte, könne dann eine Art Kuratorium gebildet werden. Die FDP schlug vor, auch die Bürger aufzurufen, sich mit kleinen Bausteinen zu beteiligen.

Erlenhain soll Akzente setzen

Doch die Kunstwerke sind längst nicht alles auf der neuen Bürmschen Wiese, die von einem drei Meter breiten, beleuchteten Rundweg begrenzt werden soll. Sie soll mit Hecken wie ein Parkbereich zu den Nachbargrundstücken abgegrenzt und auch für Radfahrer nutzbar sein. Ein Erlenhain soll Akzente setzen und auch der alte Teich wieder sichtbar gemacht werden. In vorausgegangenen Planungen hatten sich die Beteiligten gegen einen großen Spielbereich für Kinder entschieden.

In dem Erlenhain soll es nun aber kleinere Spielobjekte geben, die laut Burkhard Wegener nicht schreien »ich bin ein Spielplatz«, die aber Kindern die Chance geben, Spaß zu haben. Auch eine Boulebahn könnte errichtet werden. Zudem wird es eine Fläche geben, die im kleinen Rahmen Jazzkonzerte, Kinderflohmärkte oder Poetry Slams möglich machen kann. Wie berichtet soll es 24 zusätzliche Parkplätze geben und die Wiese von allen Seiten zugänglich sein – von der Kirche kommend, vom Rathaus, von der Post- und der Hauptstraße.

Politiker sind von Plänen beeindruckt

Alle Fraktionen zeigten sich beeindruckt von der Vorentwurfsplanung und bedankten sich für die Geduld, die das Landschaftsarchitekten-Team gemeinsam mit dem Kurator Dr. Christian Krausch aufgebracht hat. Zwischendurch hatten die Planungen für Wiese und Skulpturenpark sogar bei mehr als zwei Millionen Euro gelegen. »Ich bin sicher, diese Wiese wird generationenübergreifend funktionieren«, sagte Rebecca Mohncke (Grüne). Und Henrik Brinkord (CDU) forderte alle Beteiligten auf: »Jetzt müssen wir mutig sein und uns auf die Kunst einlassen.«

Doris Clasbrummel (SPD) ließ ihrer Erleichterung nach der schier endlosen und jahrelangen Debatte um die Bürmsche Wiese freien Lauf: »Ich finde das Ergebnis toll. Ich hatte ehrlich gesagt Angst, dass wir am Ende so einen Skulpturenpark dort stehen haben, wo man sich nachts erschreckt, wenn da so eine Steinfigur vor einem steht.« Nach diesem langen Weg fasste CDU-Fraktionschefin treffend zusammen, was wohl alle dachten: »Das Bauchgefühl stimmt.«

Am Ende gratulierte sogar Landschaftsarchitekt Wegener. »Das ist kein Kompromiss, sondern eine klare Haltung, die Sie zur Bürmschen Wiese entwickelt haben – ein starkes Ergenis.«