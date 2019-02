Das Wäldchen an der Österwieher Straße soll nach den aktuellen Planungen größtenteils erhalten bleiben. Nur wenige Gehölze sollen beseitigt werden, damit in diesem Bereich das DRK-Heim gebaut werden kann. Foto: Stadt Verl

Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Die Seniorenbegegnungsstätte im hinteren Teil des früheren Postgebäudes, das DRK-Heim am Wäldchen an der Österwieher Straße, die Behindertenunterkunft auf dem jetzigen Grundstück des DRK – einstimmig entschieden Bauausschuss und Generationenausschuss, diese Pläne weiter voranzutreiben. Da staunte selbst die Stadtverwaltung.

Das i-Tüpfelchen folgte auf dem Fuße. Auch die Interessengemeinschaft Wald Österwieher Straße teilte der Stadt mit, dass die neuen Planungen ihren Vorstellungen entsprechen. Sie spricht von einer »für uns guten Lösung«, weil der Baumbestand weitgehend erhalten bleiben könne. Das war auch der Knackpunkt. Der Protest der Anwohner entzündete sich an der ursprünglichen Idee, auf dem Waldstück – Bürgermeister Michael Esken nannte es »Formation von Gehölzen, nicht einmal ein Wäldchen« – das neue DRK-Heim und die Seniorenbegegnungsstätte unterzubringen. Das hätte einen weitaus größeren Eingriff in den Baumbestand bedeutet als beim jetzigen Vorschlag.

Nur wenige Gehölze müssen beseitigt werden

Die aktuelle Idee sieht vor, dass die Bäume außen herum stehen bleiben und nur wenige Gehölze beseitigt werden müssen. Der Bau des DRK-Heims an der Österwieher Straße wird sich allerdings noch bis in den Herbst hineinziehen. Und dann wird laut Verwaltung auch erst abgeholzt.

Mit dieser Lösung wird die Tür aufgestoßen für das Projekt Behindertenunterkunft. Denn auf dem Gelände des DRK-Heims möchten Wertkreis und KHW (Kommunale Haus und Wohnen GmbH) ein Gebäude errichten, das im Erdgeschoss und der ersten Etage zehn Pflegeplätze für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene bereitstellt. Möglich sind noch weitere 14 Appartement-Wohnungen. »Die behinderten Menschen sollen im Mittelpunkt unserer Gemeinschaft leben. Da gehören sie auch hin«, sagte Esken, der keinen Hehl daraus macht, dass das Behindertenwohnheim sein Herzensprojekt ist. Nun warten KHW und Wertkreis auf eine Stellungnahme der Stadt, dann kann über das Grundstück verhandelt werden. Vorausgesetzt die DRK-Mitglieder stimmen zu.

Anfragen für die Seniorenbegegnungsstätte häufen sich

Seit öffentlich wurde, dass die Seniorenbegegnungsstätte in der alten Post für einige Jahre untergebracht werden soll bis der Marktplatz überplant wird, häufen sich die Anfragen im Rathaus. »Verschiedene Träger im Bereich Seniorenarbeit fragen, ob sie mitmachen können«, berichtete Beigeordneter Heribert Schönauer. Und genau das sei gewollt, eine Vielzahl von Trägern zusammenzubringen. »Wir möchten an sieben Tagen in der Woche Angebote machen. Und das gilt nicht für ganz alten Menschen, sondern fängt ab 60 an.«

Dafür gab es von allen Fraktionen den von Helmut Kaltefleiter (CDU) zitierten »grünen Stempel«. Nicht ohne die Ermahnung von Seiten der Grünen, »verbindliche Ersatzpflanzungen« nicht zu vergessen.