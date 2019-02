Mit Hilfe gespendeter Maschinen aus Deutschland können die Frauen in Kasantha nähen lernen. Sie stellen unter anderem Kleidung oder Utensilien für die Monatshygiene her, mit deren Verkauf sie sich ein kleines Einkommen sichern können.

Verl-Kaunitz (WB/du). Schon als Kind war Elisabeth Maasjost von Pater Josef Dresselhaus und seinem Einsatz als Missionar in Malawi begeistert. Jetzt war die Kaunitzerin zum dritten Mal vor Ort, um zu helfen. Darüber berichtet sie am Freitag im Pfarrheim Kaunitz.

Im Oktober war Elisabeth Maasjost mit Doris Jaspers und Alois Meermeier in dem ostafrikanischen Land. Die Paderborner waren zum ersten Mal vor Ort. Begleitet wurden sie von Father Dr. Steven Bulambo, der in Belgien studiert hat und das Projekt vor Ort leitet.

»Malawi ist ein sehr fruchtbares Land, doch es fehlt den Menschen an Mitteln, um ihre Felder zu bestellen«, erklärt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern. »Erst ein voller Bauch, dann die Bildung«, zitiert sie Pater Dresselhaus. Inzwischen haben die ersten Schüler mit Hilfe des Projekts ihren Abschluss gemacht. Aktuell werden etwa 30 Ausbildungen finanziell unterstützt, viele junge Menschen stehen noch auf der Warteliste. In Malawi ist es ein Privileg, eine weiterführende Schule zu besuchen. Das Schulgeld liegt bei 300 bis 700 Euro pro Jahr – das Durchschnittseinkommen liegt bei einem Euro pro Tag.

Ziel der Reise war es, sich von der Entwicklung des Projektes vor Ort ein Bild zu machen. Außerdem sollte geplant werden, wie das medizinische Material, die Computer und die Nähmaschinen eingesetzt werden, die in Containern verschickt worden waren. Die Nähmaschinen sind schon in Betrieb. Eine Frauengruppe lernt Nähen, um sich ein kleines Einkommen zu sichern.

Workshops zur Herstellung von Kompostdünger

2016 und 2017 hat das Malawi-Projekt zwei Workshops zur Herstellung von Kompostdünger finanziert. Damit soll die Anwendung von Natur- als Ersatz zum Kunstdünger gefördert werden. Wie die Kenntnisse vor Ort eingesetzt werden, erfuhren die deutschen Gäste. Die gespendeten Computer sind an zwei Schulen und in Workshops im Einsatz, die für Jugendliche und Erwachsene regelmäßig in Kasantha und Chitipa kostenlos angeboten werden.

Mit der Unterstützung aus Deutschland konnte das Team mehr als 200 Handys nach Malawi schicken. Festnetz gibt es nicht. Ein Handy erspart lange Märsche und kann im Notfall Leben retten. Das medizinische Material wurden zum großen Teil durch die Diözese an die Krankenhäuser weitergegeben. Rollstühle und Gehhilfen sowie Kleidung wurden an die Bedürftigen verteilt.

Natürlich stand auch ein Besuch bei Bischof Martin Mtumbuka auf dem Programm. Er war erst im Mai in Kaunitz und erstmalig in Schloß Holte-Stukenbrock zu Besuch. Auch Bischof John Ryan, der 2016 in Kaunitz zu Besuch war, traf sich mit der Gruppe.

Etwas vom »Spirit of Africa« konnten viele Verler im Juni beim Afrikatag erleben. Mit Patience Narnadingo und Princess Chitsulo waren zwei bekannte Künstler aus Malawi am Ölbach zu Gast. Die etwa 300 Besucher konnten etwas vom afrikanischen Lebensgefühl erleben und sehen, wie vielseitig der große Kontinent Afrika ist, wie groß auch das Potenzial Afrikas ist, obwohl die Möglichkeiten dort sehr viel eingeschränkter sind.

Infoabend im Pfarrheim

Der Informationsabend morgen, Freitag, im Pfarrheim Kaunitz beginnt um 19 Uhr. Neben vielen Bildern gibt es auch einen Imbiss.