Bei der Haushaltsplanverabschiedung gab es unter anderem Mehrheiten für den Erwerb von Insektenhotels, weitere 20.000 Euro für die Umsetzung von Maßnahmen am Verler See sowie die Stelle eines Verkehrsplaners. Der FDP-Antrag, Seepferdchen-Absolventen aus Verl Familien-Dauerkarten fürs Freibad zu schenken, fiel durch. Foto: Hülsegge, Mukherjee, ibe, dpa

Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). So einen Haushalt segnet wohl jeder Kommunalpolitiker gerne ab. 100 Millionen auf der Einnahmenseite und fast dieselbe Summe, um sie wieder auszugeben. Und am Ende bleibt sogar noch etwas übrig. Nur die SPD lehnte den Haushaltsplan 2019 ab.

Nicht nur das Knacken der 100-Millionen-Grenze bei den Erträgen ist ein Novum. Neu in der Geschichte Verls unter Bürgermeister Michael Esken ist auch, dass die FDP zum ersten Mal einem von ihm aufgestellten Haushaltsplanentwurf zugestimmt hat. Da rieben sich in der Ratssitzung am Donnerstagabend nicht wenige die Augen, als FDP-Fraktionschef Jan Böttcher die Zustimmung seiner Fraktion verkündete. Einige Ratsherren anderer Fraktionen klopften sogar – völlig überrumpelt – als Beifall auf den Tisch. Leicht hat sich die FDP die Entscheidung offenbar nicht gemacht, und es gibt zwei Einschränkungen. Bei den Ausgaben zu Schützenhalle und Freizeitanlage am Schmiedestrang hat sie Bedenken. In beiden Fällen erwartet Böttcher die Klärung aller bislang offenen Fragen wie zum Steuerrecht oder zu Folgekosten.

Zustimmung der Mehrheitsfraktion CDU gesetzt

Während die kleinste Fraktion überraschend zustimmte, war die Zustimmung der Mehrheitsfraktion CDU gesetzt. Fraktionschefin Gabriele Nitsch bemühte in ihrer Rede Symbole wie Bäume, Sträucher und Blumen, die man pflanzen wolle, um »auch in Zukunft einen gesunden und bunten Garten in Verl vorzufinden«, was ihr Beifall von den Grünen einbrachte. Bürmsche Wiese, Breitbandausbau, Mobilitätsentwicklung lauteten Nitschs zentrale Stichworte. Und das Wort Kompromiss.

War dieser Begriff in den Haushaltsberatungen 2018 noch ein Fremdwort und wurden lieber »Unverschämtheiten« und »weiße Schimmel« verbal ausgetauscht, fiel er 2019 fraktionsübergreifend mehrfach. Bestes Beispiel: Wohnraumbedarf. Drei Anträgen von SPD, Grünen und FDP zur genaueren Ermittlung des Marktes pflichtete die CDU im Kern bei, schlug aber vor, diese auf 2020 zu verschieben. So wird es gemacht.

Zu wenig bezahlbarer Wohnraum

Die SPD-Fraktion bezeichnete den Haushalt hingegen als »sozial unausgewogen« und begründete das unter anderem mit als ungerecht empfundenen Straßenausbaubeiträgen und zu wenig bezahlbarem Wohnraum. In Richtung CDU sagte Elke Henkemeier als stellvertretende SPD-Fraktionschefin: »Gute Ideen, neu verpackt« und spielte auf vor Jahren gestellte SPD-Anträge an wie zur Ausleuchtung des Radweges in Sende oder einen Dorfentwicklungsplan Sürenheide, die jüngst mit CDU-Feder wieder auf die Agenda kamen. Nitsch konterte: »Es wird auch aufgrund eines Generationenwechsels wohl erlaubt sein, den Blickwinkel zu ändern.«