Verl (WB/cm/cabo). Auf der A2 ist es in Fahrtrichtung Dortmund am Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei sind nach WB-Informationen vier Menschen verletzt worden.

Die Rettungskräfte waren demnach gegen 6.50 Uhr informiert worden, darüber dass es am derzeit im Umbau befindlichen Rastplatz Heideplatz in Verl zu einem Unfall in Fahrtrichtung Dortmund gekommen war. Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall auf Höhe der dortigen Baustelle beteiligt.

Drei Unfallbeteiligte wurden laut Auskunft der Rettungskräfte vor Ort schwer verletzt, eine weitere Person leicht.

Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Dortmund vollgesperrt. Es wird empfohlen über die U28 Kreuz Bielefeld auszuweichen.

Weitere Infos folgen.