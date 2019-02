Von Matthias Kleemann

Verl (WB). 280 Schüler aus ganz Ostwestfalen haben Bezirks-Tischtennisturnier des »Milchcup« in der Sporthalle der Grundschule Bornholte-Bahnhof teilgenommen.

Stefan Borgmeier, Konrektor der Grundschule Kaunitz-Bornholte ist stolz, die Veranstaltung in die Stadt geholt zu haben. Selbst tischtennisbegeistert, macht Borgmeier seinen Grundschülern seit gut zwölf Jahren diese Sportart schmackhaft und hat mit ihnen beim Milchcup auch schon mehrere Erfolge erzielt. »Unsere Schule hat auch schon an den Landesmeisterschaften teilgenommen und hat mit einer dritte Klassen einmal einen dritten Platz geschafft und mit einer vierten Klasse einen vierten Platz.«

Große Unterstützung

Als vom Veranstalter, der Landesvereinigung Milch, die Anfrage kam, ob die Schule einmal das Bezirksturnier ausrichten möchte hat Borgmeier sofort zugesagt. Tatkräftig unterstützt worden ist er von seinen Lehrer-Kollegen, vom Hausmeister der Schule, Thomas Stief sowie vom Förderverein, der unter der Leitung von Elena Flaschel einen Verpflegungsstand mit Muffins, Hotdogs, Obst und Getränken angeboten hat. Für die Landesvereinigung Milch warb die Kreisvorsitzende der Landfrauen, Cornelia Langreck, an einem eigenen Stand mit kostenlosen Milchpäckchen für das gesunde Schulfrühstück.

An zehn Tischen wurde gestern Vormittag in der Sporthalle gekämpft. 21 Grund- und weiterführende Schulen hatten eine oder mehrere Mannschaften geschickt. Eine Mannschaft besteht aus fünf Schülern, 56 Mannschaften waren am Start.

Die Turnier-Leitung lag in den Händen von Malte Rachow. Gemeinsam mit neun Helfern hatte er ständig den Überblick.