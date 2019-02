Das Holzhackschnitzelheizwerk an der Straße Am Meierhof ist einer der Lieferanten für das Fernwärmenetz im Verler Norden. Auf der Fläche, die westlich angrenzt, soll jetzt ein Wärmespeicher mit einem Volumen von 300 Kubikmetern errichtet werden. Foto: Matthias Kleemann

Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Das Fernwärmenetz der Stadt Verl soll weiter ausgebaut werden. Der Betriebsausschuss hat sich während seiner Sitzung am Dienstagabend mit verschiedenen Modellen beschäftigt. Bevor weitere Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden, soll jedoch in den Fraktionen über das Thema gesprochen werden.