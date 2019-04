Von Andreas Berenbrinker

Für Lukas Draier hat sich im März ein großer Traum erfüllt. Der 19-jährige Kaunitzer machte sich auf den Weg nach Nepal, um das »Dach der Welt« zu erkunden. Zurück in seiner Heimat schwärmt der angehende Bundeswehr-Offiziersanwärter von der Zeit am Mount Everest: »Es war einfach fantastisch.«

Organisiert wurde der Trip von dem Reiseveranstalter »G-Adventures«, neben Draier waren Abenteuerlustige aus den USA, Australien, Frankreich, Indien, Dänemark und Großbritannien dabei. »Ich habe Freunde fürs Leben kennengelernt«, ist sich Lukas Draier sicher. So eine Tour würde unwahrscheinlich zusammenschweißen, er habe bereits diverse Einladungen bekommen.

Schon die Anreise zum Himalaya gestaltete sich aufregend. Um zum Ausgangspunkt der Treckingtour zu kommen, musste die Gruppe um Lukas Draier von der nepalesischen Hauptstadt Katmandu zum Flughafen nach Luklu reisen. »Das ist der gefährlichste Flughafen der Welt«, so der Kaunitzer. Die holprige Landebahn endet an einem Abgrund, es habe schon zahlreiche Unglücke gegeben.

Jeden Tag acht Stunden

In unmittelbarer Nähe des höchsten Berges der Welt ist die Wandergruppe dann jeden Tag bis zu acht Stunden gelaufen und geklettert. »Dabei waren besonders die zurückgelegten Höhenmeter anstrengend«, so Draier. Außerdem sei die Luft sehr dünn und sauerstoffarm. »Da ist man schnell aus der Puste.« Die Tour führte Lukas Draier und die anderen bis auf 5363 Meter. »Irgendwann werde ich ganz hoch zum Everest«, setzt sich der Kaunitzer ein ehrgeiziges Ziel. Mit einem Sherpa (Hochgebirgsträger) habe er schon Kontakt aufgenommen, damit dieser ihm den Weg auf den 8848 Meter hohen Berg weist.

Rückblickend bezeichnet Lukas Draier die Eindrücke als »irgendwie unwirklich«. Die Dimensionen im Hochgebirge seien nur schwer einzuschätzen. »Man muss das einfach mal erlebt haben, das ist etwas anderes, als ein Pauschalurlaub auf Mallorca.« Selbst eine Lebensmittelvergiftung habe Draier nicht davon abhalten können, die Tour fortzusetzen. »Aufgeben war keine Option für mich.«

Ernährt haben sich der Jungschütze und die anderen Teilnehmer der Tour hauptsächlich von »Dal Bhat«, dem nepalesischen Nationalgericht. »Das ist eine Linsensuppe mit Reis, Curry und Brot. Das war sehr lecker.«

Flaues Gefühl im Magen

Die kalten Nächte mit Minusgraden wurden in Schlafsäcken auf Sperrholzplatten in so genannten Teehäusern verbracht. »Tagsüber waren es angenehme 15 bis 17 Grad und meistens herrlicher Sonnenschein.«

Einmal sei die Gruppe allerdings in einen Schneesturm gekommen und auch das Überqueren von Hängebrücken sei mit einem flauem Gefühl im Magen verbunden gewesen. »Ältere Brücken waren gesperrt, die neueren einfach ein paar Meter weiter drüber gespannt«, so Draier. Aufgrund von Gebetsflaggen am Rand der Brücken seien sie in Schieflage gewesen. »Und wenn einem da noch Yaks entgegenkommen, wird es spannend.«

Die Menschen in Nepal seien zwar auf Everest-Touristen eingestellt. »Aber sie sind überhaupt nicht aufdringlich oder so.« Sie seien sehr freundlich und höflich gewesen. Im Nachhinein ist Lukas Draier stolz, sich der Herausforderung gestellt zu haben. »Obwohl es verdammt anstrengend war.«