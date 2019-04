Alulux an der Messingstraße in Verl wechselt von einem irischen zu einem französischen Besitzer. Foto: Julian Stolte

Verl (WB/kl). Zum Erhalt der 280 Arbeitsplätze bei Alulux gibt es noch keine Auskunft, und auch sonst nicht viele Informationen. So viel ist aber klar: Das Unternehmen wechselt den Besitzer. Von der irischen CRH, angeblich dem weltgrößten Baustoffhändler, wird der Betrieb an die französische Stella-Group verkauft.

Mit Alulux wechseln drei weitere europäische Unternehmen mit einer ähnlichen Produktpalette zu Stella. Zusammen bildeten diese vier Unternehmen bei CRH die CRH-Shutters & Awnings-Plattform, die bislang einen Jahresumsatz von 200 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Es sieht so aus, als ob die CRH diese Sparte abstößt.

Stella-Group verdoppelt ihren Umsatz

Für die Stella-Group bedeutet der Neuerwerb eine Stärkung, denn in Frankreich ist das Unternehmen nach eigenen Angaben führend in Sachen Rollladen und Sonnenschutz. Offenbar möchte man das auch in Europa werden. Durch den Kauf werde die Stella-Group ihren Umsatz nahezu verdoppeln und davon 45 Prozent im Ausland erzielen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung auf der Internetseite der Stella-Group. Geschäftsführer Didier Simon wird zitiert mit den Worten: »Dies ist ein wirklich guter Kauf für die Stella-Group, da wir uns zum ersten Mal über die französischen Grenzen hinaus entwickeln. Wir freuen uns sehr, in unserem Sektor eine führende Rolle in Europa zu übernehmen.«

2012 an die CRH verkauft

Alulux ist im Jahr 2012 von Firmengründer Wolfgang Beckhoff an die irische Holding CRH verkauft worden. Garagentore und Rollladensysteme werden ausschließlich in Verl produziert, nachdem im Jahr 2016 zwei kleinere Produktionsstandorte in Ostdeutschland (Heideloh/Großzöberitz bei Dessau) und Süddeutschland (Westendorf bei Augsburg) geschlossen wurden. Im gleichen Jahr wurde für sechs Millionen Euro eine Produktionshalle errichtet. Damit wuchs die Nutzfläche an der Messingstraße auf mehr als 30.000 Quadratmeter.

2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 72 Millionen Euro. Von den rollgeformten Alu-Profilen wurden in diesem Zeitraum 50 Millionen Meter hergestellt.