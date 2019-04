Von Matthias Kleemann

Verl (WB). Der Rohrbruch im Verler Freibad ist repariert. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, kann die Badesaison am kommenden Samstag starten. Erster Beigeordneter Heribert Schönauer ist zuversichtlich, dass das klappt.

Eine Woche dauert es aber noch. Allein das Becken mit Wasser zu füllen, nimmt dreieinhalb Tage in Anspruch. Dann muss das Wasser noch aufgewärmt und mit Chlor versetzt werden. 4000 Kubikmeter Wasser sind im Umlauf, davon sind 2000 im Becken, der Rest befindet sich in Rohren und im Überlaufbecken.

Somit verzögert sich der Saisonstart voraussichtlich um gerade mal eine Woche. Angesichts des trüben Wetters erscheint die Verzögerung nicht weiter schlimm. Schönauer betont, dass er von Anfang an mit keiner längeren Reparaturpause gerechnet hat.

Die Schwachstelle war ein graues PVC-Rohr

Die Schwachstelle war ein graues PVC-Rohr mit einem Durchmesser von 315 Millimetern und einer Wandstärke von 15 Millimetern. Solche Rohre werden aktuell nicht mehr verwendet. Und selbst wenn, hätte sie kein Betrieb auf Lager gehabt. »Das Rohr musste auf einer Länge von sieben Metern ausgetauscht werden«, sagt Schönauer. Ein Versuch, das Rohr mit einer Manschette zu flicken, sei gescheitert. »Ich habe die Baugrube schon zweimal ausgehoben«, berichtet Schwimmmeister Frank Wichmann-Glaser. Jetzt lässt er sie offen, bis sicher ist, dass das Rohr hält.

Aus der Schweiz musste es angeliefert werden. »PVC wird heutzutage eigentlich nicht mehr verwendet«, so Wichmann-Glaser. Der Weichmacher entweicht dem Material langsam, es wird spröde und kann reißen. Genau das ist wohl bei dem 20 bis 30 Jahre alten Rohr passiert. Deshalb verwendet man heutzutage einen anderen Kunststoff, nämlich PE. PE kann jedoch nicht mit PVC verklebt werden. Deshalb muss das Ersatzrohr eben auch aus PVC sein.

Reparaturkosten stehen noch nicht fest

Es handelt sich um das Rohr, das vom Becken zur Umwälzanlage führt. Es muss einen sehr hohen Wasserdruck aushalten. 250 Kubikmeter Wasser durchfließen es in einer Stunde. Es ist dort aufgescheuert, wo es durch die Betonwand in den Keller des Freibades führt. »Wir hatten Glück, dass wir es so früh bemerkt haben«, sagt Schönauer.

An sich werde die Freibadtechnik ständig kontrolliert und gewartet. Verschleißteile würden rechtzeitig ausgetauscht. »Für ein Alter von 41 Jahren haben wir eine Anlage, die sehr gut in Schuss ist«, sagt Schönauer. Dass etwas außer der Reihe kaputt geht und erneuert werden muss, sei äußerst selten. Was die Reparatur gekostet hat, stehe noch nicht fest.