Zum Mitmachen einfach auf www.stadtradeln.de/verl registrieren und hier oder über die Stadtradeln-App die gefahrenen Kilometer in den Onlinekalender eintragen. Die ersten Kilometer können übrigens gleich am Starttag bei einer gemeinsamen Fahrradtour geradelt werden, die um 11 Uhr am Rathaus beginnt. Denn zum Auftakt des Verler Stadtradelns hat Manfred Hansen eine familienfreundliche, etwa 25 Kilometer lange Tour quer durch Verl und Umgebung ausgetüftelt.

Tour zum Auftakt

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich – jeder kann also einfach mitradeln und erhält auch eine kleine Stärkung für unterwegs. Natürlich können die geradelten Kilometer anschließend direkt auf stadtradeln.de eingetragen werden, so dass das Konto gleich am ersten Tag wächst. »Radfahren macht Spaß, schützt das Klima und ist aktive Gesundheitsförderung im Alltag. Gleichzeitig ist man gerade im Stadtverkehr mit dem Fahrrad oft schneller am Ziel als mit dem Auto. Vier gute Gründe also, um beim Stadtradeln dabei zu sein«, wirbt Bürgermeister Michael Esken für die Aktion. Vergangenes Jahr hatten sich 205 Teilnehmer registriert und am Ende standen 45.510 Kilometer auf dem Stadtradeln-Tacho. »Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dieses Jahr ebenso gute Zahlen erzielen oder das Ergebnis sogar noch toppen könnten«, sagt Klimaschutzmanager Dr. Fabian Humpert, der das Stadtradeln mit der Unterstützung des Stadtwerks Verl organisiert. »Beim Stadtradeln zählt wirklich jeder einzelne Kilometer. Wer sich für die Aktion registriert, muss gar nicht jeden Tag oder über den gesamten Zeitraum radeln.«

Preise zu gewinnen

Es helfe auch schon, für einzelne Strecken aufs Fahrrad umzusteigen und so beim Kilometersammeln zu helfen, betont Fabian Humpert. »Und mit ein bisschen Glück winkt ein Gutschein oder Fahrradzubehör, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir fünf Preise«, kündigt Dennis Banze an, Vertriebsleiter des Stadtwerks Verl.

Das Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnis und wurde 2008 gestartet, um möglichst viele Menschen zu motivieren, im Alltag und in der Freizeit so oft wie möglich aufs Rad statt ins Auto zu steigen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Für Informationen zum Stadtradeln in Verl stehen Fabian Humpert (Telefon 961107, E-Mail: dr.fabian.humpert@verl.de) und Dennis Banze (Telefon 50306201, E-Mail: banze@sw-verl.de) zur Verfügung. Alle Infos zur Registrierung, zum Online-Radelkalender, zu Ergebnissen, »RADar!« und mehr auch unter www.stadtradeln.de