Von Monika Schönfeld

Zwei Autofahrer sind am Sonntagmorgen bei einem Auffahrunfall in Verl verletzt worden. Um 10.55 Uhr war der Fahrer eines VW-Caddys auf der Gütersloher Straße stadteinwärts vor der Ampel an der Kreuzung mit dem Westring auf seinen Vordermann aufgefahren und hat ihn auf ein weiteres Auto geschoben. Der Caddy fing Feuer, ein Passant konnte helfen und löschte den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher.

Unfall in Verl Fotostrecke

Foto: Monika Schönfeld

Der Unfallverursacher ist der 35-jährige Caddyfahrer aus Rheda-Wiedenbrück, der für die Caritas Essen ausfährt. Er fuhr auf seinen Vordermann auf, einen 29-jährigen Fahrer aus Gütersloh, der mit seinem Renault-Megane einen Anhänger zog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger auf den Megane und der wiederum auf einen VW-Polo geschoben, in dem en 58-jähriger Verler und seine Beifahrerin (56) saßen. Verletzt wurden der Megane- und der Caddy-Fahrer.

Bis etwa 13 Uhr sollte eine Fahrspur der Gütersloher Straße für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten gesperrt bleiben. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf geschätzt 25.000 Euro.

Der Feuerwehr-Löschzug Verl unter der Leitung von Löschzugführer Raphael Fortkord war mit zehn Leuten vor Ort. »Das Löschen hat schon ein Passant besorgt. Wir konnten damit eins der beiden Löschfahrzeuge wieder nach Hause schicken«, sagt Fortkord. Den Brand im Motorraum, so schätzt der Einsatzleiter, könnte durch einen Kurzschluss beim Aufprall entstanden sein.