Verl (WB). 106 Mädchen und Jungen sind am Wochenende in den drei katholischen Kirchengemeinden in Verl zu ihrer ersten Heiligen Kommunion gegangen. Die Drittklässler hatten sich für ihren großen Tag fein herausgeputzt.

Herausgeputzt haben sich auch die Jungen Noel Gabalera Ramos, Cedric Nyabyenda Brice und Elias Jahn (von links). Foto: Andreas Berenbrinker Herausgeputzt haben sich auch die Jungen Noel Gabalera Ramos, Cedric Nyabyenda Brice und Elias Jahn (von links). Foto: Andreas Berenbrinker

Im Verler Pfarrzentrum herrscht eine fröhliche Stimmung. Die Kinder der Marienschule haben sich am Samstagmorgen versammelt, in einer halben Stunde beginnt die Messe zu ihrer ersten Heiligen Kommunion. Als Gemeindereferent Meinolf Sack eine Schere hervorzieht, herrscht kurz bei den Mädchen große Aufregung. »Ich werde euch jetzt die Haare schneiden«, sagt Sack mit einem Lachen im Gesicht. Meinolf Sack sorgt so für eine Auflockerung – die Kinder sind doch etwas nervös. Die Schere braucht er lediglich, um die Dochte einiger Kerzen zu kürzen. »Wenn ich das nicht mache, ist die Flamme viel zu groß«, so Sack.

Der Gemeindereferent checkt, ob einige Mädchen und Jungen ihre speziellen Texte eingepackt haben. Manche dürfen in der Kirche ein Gebet aufsagen, Fürbitten sprechen oder Texte sprechen. Und natürlich bleibt Zeit, um ein Ständchen zu singen – Kommunionkind Tamina hat Geburtstag.

Ein Jahr lang haben sich die 106 Kinder in den Gemeinden St. Anna Verl, St. Marien Kaunitz und St.-Judas-Thaddäus Sürenheide auf ihre Erstkommunion in Seelsorgestunden in den Grundschulen vorbereitet, monatlich gab es in den drei Kirchen einen Gottesdienst und es gab auch Anregungen für die Eltern. Die Mamas und Papas bekamen Klappkarten mit Gebeten, dem Vater unser, dem Glaubensbekenntnis und einer kleinen Anleitung zum Kreuzzeichen. Ein letzter Vorbereitungsgottesdienst fand am Donnerstag, eine Dankmesse findet am heutigem Montag in allen drei Gemeinden statt. »Ich habe schon das Gefühl, dass die Kinder und Eltern die Erstkommunion ernst nehmen«, sagt Meinolf Sack.

Ehrliche Antwort

Lilli Meißner (9) und Luisa Uetermeier (8) sind zwei der Kinder, die zum ersten Mal zur Kommunion gehen dürfen. Beide Mädchen sind aufgeregt, strahlen aber über das ganze Gesicht. »Ich freue mich, den Leib Christi empfangen zu dürfen«, sagt Lilli, denn dann gehöre sie endlich auch richtig zur Gemeinde. Das klingt nicht auswendig gelernt, man nimmt es Lilli ab. Natürlich nimmt sie die Geschenke zur Kommunion gerne in Empfang, »aber am meisten freue ich mich auf den Besuch von Verwandten und Nachbarn«. Eine Tante würde extra aus Wesel anreisen, sagt Lilli und da mischt sich auch Luisa ein.

Besuch von Verwandten

»Meine Oma Maria kommt sogar extra aus der Kur in Bad Waldliesborn«, sagt sie. Das Mädchen verbindet mit dem Gang zur ersten Heiligen Kommunion noch einen entscheidenden Vorteil. »Ich kann jetzt Messdienerin werden und noch öfter in die Kirche gehen.« Auch Lilli würde gerne Ministrantin werden, weiß aber nicht, ob sie dafür noch Zeit findet. »Ich spiele auch Handball und Oboe.« Schon ruft Gemeindereferent Meinolf Sack alle Kinder zusammen – mit Messdienern ist Pfarrer Karl-Josef Auris gekommen, um die Erstkommunionkinder abzuholen.