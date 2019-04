Verl (WB). Auch wenn sie sich in der Schlussphase des »kleinen Finales« in der Landesliga Staffel 2 ein wenig schwer taten, ihren permanenten Vorsprung über die Zeit zu bringen. Mit dem verdienten 31:29-Sieg gegen Westfalie Kinderhaus haben die Handballer des TV Verl am Samstag ihre Ambitionen auf den dritten Tabellenplatz hinter den Titelkandidaten TuS Brockhagen und TG Hörste ganz dick unterstrichen.