Von Andreas Berenbrinker

Verl-Kaunitz (WB). Auf seine Spieler, Mitglieder und Freunde kann sich der FC Kaunitz verlassen. Das neue Sportheim wird fast komplett in Eigenregie gebaut. Eine zünftige Feier zum Richtfest haben sich die Anpacker vom FCK nun mehr als verdient.

In Dortmund fiel die Schwarz-Gelbe Party am Wochenende aus, die Schwarz-Gelben vom FC Kaunitz hatten aber allen Grund zum Feiern. Der Richtkranz weht nun auf dem neuem Sportheim.

Stadt unterstützt den Bau finanziell

Mit dem Wunsch, ein neues Heim zu bauen, ging der Fußballverein in die Offensive und bat die Stadt Verl um Schützenhilfe. Die Kommune nahm den Ball auf und unterstützte das Bauvorhaben mit genau 342.660 Euro. »Aber schauen Sie sich dieses Haus hier an, reichen dafür 342.660 Euro?«, fragte Bürgermeister Michael Esken rhetorisch. Und nein, das Geld reicht natürlich nicht für den 510 Quadratmeter großen Bau, der direkt am Hauptplatz des FCK errichtet wird. Und hier kommen die Spieler, Betreuer, Mitglieder und Freunde des Vereins ins Spiel.

Fast komplett in Eigenregie wurde das neue Heim bisher gebaut, lediglich das Erdungskabel in der Sohle musste von Fachleuten verlegt werden. »Ich ziehe meinen Hut«, zeigt sich der Vorsitzende des Vereins Wigbert Erichlandwehr während der Feier dankbar. 74 Helfer haben ehrenamtlich und unentgeltlich etwa 3660 Arbeitsstunden am Bau verbracht. Erichlandwehr: »Wir sparen dadurch bisher mindestens 140. 000 Euro.« Auch der Vorsitzende selbst ackerte Stunde um Stunde und rührte seine Ehefrau Stephanie zu Tränen, als er ihr zum Dank einen Blumenstrauß überreichte.

Handwerker in den eigenen Reihen

Der FC Kaunitz verfügt über Techniker wie Elektriker, Dachdecker, Zimmermänner, Installateure oder Fliesenleger, konnte sich während der bisher rund neunmonatigen Bauphase aber auch auf die vielen Helfer verlassen, die mit anpackten und zum mannschaftlichen Erfolg beitrugen. Die Doppelpässe mit der ehrenamtlich tätigen Architektin Kerstin Ameling-Tanger, dem Bauunternehmen Großekathöfer und dem »Kranspender« Ralf Gehle klappten vorzüglich und da leere Mägen nicht gerne arbeiten, freuten sich die FCK-Malocher über den Frühstücksservice von Marion Frank und die Mittagsmahlzeiten von Egon und Luise Fortkord.

»Die Leistung hier ist bemerkenswert und beispielgebend«, lobte Bürgermeister Michael Esken das Engagement. Nach Fertigstellung des Sportheimes werden noch die Zufahrt zum Sportgelände geändert und mehr Parkplätze angelegt, um speziell die Nachbarn am Montessoriweg zu entlasten.

Im neuem Sportheim wird es sechs Kabinen, Umkleidemöglichkeiten für Schiedsrichter, Toilettenanlagen, einen Waschraum sowie einen Jugendraum geben. Das Obergeschoss bleibt zunächst ungenutzt, kann bei Bedarf aber schnell ausgebaut werden. Anfang 2020 soll das neue Heim laut Wigbert Erichlandwehr eingeweiht werden. Der FC Kaunitz verfügt momentan über 18 Mannschaften und hat 450 Mitglieder, die Hälfte davon sind Jugendliche und Kinder. Die erste Mannschaft rangiert als Aufsteiger in der Spitzengruppe der Landesliga.