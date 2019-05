Von Bernd Steinbacher

38 Jugendliche sind mit 75 Tieren zum Rassegeflügelzuchtverein nach Verl gekommen. Jedes Jahr veranstaltet die Kreisjugend das Wettkrähen. In diesem Jahr ist der Verler Verein der Ausrichter. »Ein Ergebnis ist nie vorhersagbar, doch die Ur-Zwerge krähen meist häufiger als die großen Hähne«, sagt Elisabeth Diekmannshemke. Sie ist zweite Vorsitzende des RGZV Verl von 1924 und 1. Kreisjugendleiterin.

Gekräht wird in drei Klasen

Gekräht wird von 11 bis 11.30 Uhr in drei Klassen, natürlich viel lä

Jonathan Wernike schickt seinem Seidenhahn in den Wettbewerb. Walter Wernike ist stolz auf seinen Enkel. Foto: Bernd Steinbacher

nger, doch nur die Kräher in dieser Zeit zählen. Unabhängig vom Ergebnis der einzelnen Tiere kann sich die Jugendgruppe aus Langenberg freuen. Mit 9 Jugendlichen und 22 Tieren sind sie die größte aktive Jugendgruppe an diesem Tag. Dafür erhalten sie bei der Siegerehrung den Zusatzpreis: 10 Käfignummern auf der Kreisschau 2019 werden gesponsert.

Um die genaue Anzahl der Kräher zu ermitteln, hat je ein Zähler vi

Ergebnisse Große Hähne: 1. Henri Schütz, Englische Kämpfer, 64 Kräher, Verein: Edelzucht Neuenkirchen, 2. Emil und Fiete Lütkehellweg, Maran, 48 Kräher, Langenberg, 3. Jonas Mestekemper, Araucana, 40 Kräher, Langenberg Zwerge: 1. Tyler Schütz Zwerg Wyandotten, 39 Kräher, Edelzucht Neuenkirchen, 2. Peter Cord-to-Krax, Zwerg Barnefelder, 33 Kräher, Verl, 3. Lisa Gödde Zwerg Wyandotten, 30 Kräher, Langenberg Ur-Zwerge: 1. Juna Heidmeier, Antwerpener Bartzwerge, 69 Kräher, Sende, 2. Leonard Lütkehellweg, Antwerpener Bartzwerg, 46 Kräher, Langenberg, 3. Julie Trapphof, Antwerpener Bartzwerg, 40 Kräher, Sende

er Tiere im Blick. Auf Formularen müssen Striche gemacht werden. Wie es der Zufall will, scheinen einige Tiere das Krähen während der entscheidenden 30 Minuten verlernt zu haben.

Einer der Jugendlichen, die Hähne an den Start schicken, ist Jonathan Wernike aus Verl. Der 17-Jährige schickt gleich drei Hähne in den Wettbewerb. Seit 2008 übt er dieses Hobby aus, ist zum sechsten Mal dabei und hatte auch schon Tiere auf der Landesjugendschau in Hamm. Sein Opa Walter Wernike freut sich sehr, dass der Enkel in seine und des Vaters Fußstapfen getreten ist. »Wenn er keine Zeit hat, kümmere ich mich um die Tiere«, verrät der Senior, der selbst seit mehr als 40 Jahren züchtet. Da passt es gut, dass die Zuchtanlage des Vereins nur ein paar Schritte vom Wohnhaus entfernt ist.

Familienausflug hat sich gelohnt

Eine weitere Anreise hatte Familie Schütz aus Neuenkirchen. Doch die hat sich gelohnt: Henri (3) konnte sich über den ersten Platz bei den großen Hähnen beim Wettbewerb in Verl freuen.

Der Verler Verein zählt 65 Mitglieder und 9 Jugendliche, sagt Vereinsvorsitzender Michael Helftewes. Im Kreisverband Gütersloh gebe es noch einige Jugendliche, doch Nachwuchssorgen drückten wohl jeden Verein, besonders im Ruhrgebiet. In ländlichen Gebieten sei es besser. Um so wichtiger sei eine attraktive Jugendarbeit. Der Vorsitzende vergab mit Bürgermeister Michael Esken die Pokale an die Sieger der jeweiligen Klassen.