Verl (WB). Der 75-jährige Fahrer eines Pedelec ist am Montag beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19.55 Uhr befuhren der E-Bike-Fahrer und der Autofahrer (22) die Paderborner Straße in Richtung Schützenhalle. An der Kreuzung wollte der 22-Jährige bei Grün nach rechts in Richtung Kaunitz abbiegen. Dabei stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der bei Rot über die Straße fuhr.

Der 75-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.