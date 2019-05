Packt immer mit an: Günter Hüttenhölscher beim Beladen eines Lastwagens in Richtung Balkan. Er ist immer dabei, wenn Armenküchen und Waisenhäuser angesteuert werden. Foto: Eigendorf

Verl (WB/keig). Damit hatte der Verler Günter Hüttenhölscher , besser bekannt als »Hütti«, nun wirklich nicht gerechnet. Das Bundesverdienstkreuz darf er schon sein Eigen nennen, die Stadt hat ihn ohnehin schon geehrt und jetzt das: Papst Franziskus entschied bereits am 28. Januar, Günter Hüttenhölscher das Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontifice« (lat. »Für Kirche und Papst«) zu verleihen.

Mit dieser außergewöhnlichen Ehrung wird aber nicht nur der Kopf von »Hüttis Balkanhilfe« geehrt, sondern alle Mitglieder seines gemeinnützigen Vereins. »Katholische Christen, Männer und Frauen aus dem Volk Gottes werden für ihre jahrzehntelange, ehrenamtliche, Gemeindegrenzen übergreifende Tätigkeit mit diesem Ehrenkreuz geehrt«, erzählt Pfarrer Karl-Josef Auris, Leiter des Pastoralverbundes Verl und Schloß-Holte Stukenbrock.

Er hat die Verdienste des 80-Jährigen quasi in Richtung Vatikan weitergegeben. Und »Hütti« freut sich riesig. »Als Pfarrer Auris mich anrief, konnte ich es nicht glauben, ich war baff«, sagt er. So etwas passiere ja nicht alle Tage.

Seit der Gründung seines Vereins 1992 hat »Hütti« mehr als 400 Lastwagen-Ladungen Hilfsgüter auf den Balkan geschafft. »Das ist eine imposante Leistung, die höchste Achtung verdient«, betont Auris. Dies hätten sowohl die Verantwortlichen in Paderborn als auch im Vatikan so gesehen. »Ich freue mich von ganzem Herzen, diese Nachricht zu überbringen.«

Pfingstsonntag Empfang im Pfarrheim

Die Kirchengemeinde in Verl überreicht Hüttenhölscher und »Hüttis Balkanhilfe« das Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontfice« am Pfingstfest. Nach der Heiligen Messe in St. Anna am Sonntag, 9. Juni, um 11 Uhr gibt es um 12 Uhr einen Empfang im Pfarrheim.

Warum gerade Pfingsten ein passender Zeitpunkt ist, liegt für Pfarrer Auris nahe: »Pfingsten verweist auf den Geburtstag der Kirche. Der Geist Gottes einigt die Menschen aus allen Nationen in der einen Kirche Jesu Christi.« Aus der Verbundenheit mit den Christen auf dem Balkan sei Hüttenhölschers Idee entstanden. »Liebe überwindet Grenzen und die katholische Kirche ist international.«

Günter Hüttenhölscher ist Mitglied der Kolpingsfamilie Verl. 2012 erhielt er bereits das Pilgerkreuz von Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Und am Tag der Verleihung des Päpstlichen Ehrenkreuzes im Juni wird »Hütti« sicher auch an seine Frau denken. Denn die Mitbegründerin und Hauptinitiatorin von »Hüttis Balkanhilfe« starb 2001 – viel zu früh. Einst sagte ihr Mann: »Wir haben es uns zur Pflicht gemacht, das Lebenswerk von Brigitte in ihrem Sinne fortzuführen.« Sie wäre bestimmt auch stolz auf ihn.