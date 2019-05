Im Flügel rechts vom Eingang bleibt die Post, der Postzustellstützpunkt zeiht demnächst in einen Neubau und macht dann Platz für eine Begegnungsstätte mitten in der Stadt. Die Bürger haben bereits Wünsche und Ideen. Foto: Monika Schönfeld

Von Monika Schönfeld

Ob Oldie-Treff nun unbedingt besser ist, wie Lothar Kletzin (SPD) vorschlug, mag man mal dahingestellt lassen. Erster Beigeordneter Heribert Schönauer weiß allerdings: »Alt sind die anderen.«

Deshalb soll die Alte Post mehr werden – ein generationenübergreifendes Haus in Trägerschaft eines nicht konfessionell und nicht politisch gebundenen Vereins. Gesetzt sind das DRK und die Stadt als Träger, dazu sollen engagierte Menschen kommen. Der Verein soll nach der Sommerpause gegründet werden. Bei der Suche nach einem Namen könnten die Bürger einbezogen werden.

Ein Treffpunkt an dieser Stelle sei möglicherweise eine Überga

Die Messe »55 plus« wurde vom Fachbereich Soziales mit Heribert Schönauer, Barbara Menne und Sandra Hasenbein (von links) organisiert. Stellvertretender Bürgermeister Josef Dresselhaus begleitete die Ausstellung und die Suche nach den Wünschen für die »Alte Post«. Foto: Andreas Berenbrinker Die Messe »55 plus« wurde vom Fachbereich Soziales mit Heribert Schönauer, Barbara Menne und Sandra Hasenbein (von links) organisiert. Stellvertretender Bürgermeister Josef Dresselhaus begleitete die Ausstellung und die Suche nach den Wünschen für die »Alte Post«. Foto: Andreas Berenbrinker

ngslösung für etwa zehn Jahre, bis die Marktplatzgestaltung Formen annimmt. »Das ist wertvolle Zeit, in der wir Erfahrungen sammeln können und dann wissen, was wir brauchen«, sagt Schönauer. »Menschen für Menschen« müsse die Maxime sein. »Die Zielgruppe weiß selbst, was sie interessant findet.« Henrik Brinkord (CDU) sieht danach schon den Bedarf nach mehr Platz. Denn die Stadtteile haben bereits Begegnungsstätten, in der Stadt gebe es noch kein Gemeinschaftshaus.

Die Besucher der Messe hatten ihre Wünsche aufgeschrieben. Sie wollen ein Haus für mehrere Generationen, für Alte und Junge, auch für Biker, für Gruppen und Vereine, mit Mittagstisch und Café, Leseraum, WLAN, einen Zugang vom Hof, der als Café im Sommer oder als Veranstaltungsfläche genutzt werden kann, eventuell wird ein Fahrdienst benötigt. Kinder- und Familienarbeit soll dort nicht stattfinden. Kooperationen mit bereits aktiven Anbieter sind erwünscht, Konkurrenz will man sich nicht machen. Vor allem wollen die Menschen mal spontan losgehen und dann sicher sein, dass sie dort jemanden treffen. »Ein Beispiel ist Silvester. Man hört oft, dass Menschen gar nicht wissen, wohin sie an einem solchen Tag gehen können, um mit anderen den Jahreswechsel zu feiern«, sagt Barbara Menne.

Ganz viele Ideen

Und noch viel mehr Ideen gibt es: Tanz, Gymnastik, Skat, Sport, Musik, Gesprächskreise, Vorträge, Reparaturcafé, nur zum Reden treffen, Computerhilfe, Kochen und Backen oder Marktcafé. »Es gibt bereits Anfragen wie von der Volkshochschule, ob sie da auch mal etwas anbieten darf«, sagt Menne. »Wir wollen als Stadt nichts vorgeben.«

Der Treffpunkt ist das, was im Projektbericht »Älter werden in Verl« 2017 stark gewünscht wurde. Die Alte Post sei absolut zentral, der Markt und Parkplätze sind vor der Tür, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und der Busbahnhof auch.

Hintergrund

Das DRK kann die Vereinsarbeit und das Angebot der Begegnungsstätte an der Österwieher Straße trennen, mit den Vereinsaktivitäten umziehen und das Gelände für den Bau von Wohnungen für junge Behinderte und öffentlich geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Der Postzustellstützpunkt zieht im Frühjahr 2020 in einen Neubau an den Lerchenweg. So werden knapp 340 Quadratmeter frei. Die Poststelle bleibt im Flügel rechts vom Eingang.