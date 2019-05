Zuvor hatten sich 100 Schützen zum Maigang durch die Gemeinde getroffen. Start war bei der Familie Rehpöhler zum Marsch durch die Sürenheide zum Zentrum am Memelweg. Dort gab es die erste kulinarische Pause bei der Familie Woste. Weiter ging der Weg direkt zum Kirchplatz an der Thaddäuskirche, wo ein kurzer Besuch bei Pastor Korsus eingelegt wurde. Zum Hof Niewöhner am Bükersweg folge dann die letzte Etappe.

Mit einem musikalischen Ausklang durch DJ Detlef Hünnemann wurde getanzt und gefeiert. Auf ein schönes Schützenfest am dritten Wochenende im Juni freuen sich die Schützen, Jungschützen und Schützinnen. Zuvor findet am 30. Mai ab 15 Uhr ein Probeantreten statt, das beim Ehrenkommandeur Josef Mattern an der Siekstraße 124 beginnt. Der Abschluss des kurzen Marsches ist für alle auf dem Hof Alois Massmeier am Hebbelweg 5 ab 16.30 Uhr geplant.