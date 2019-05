Von Kerstin Eigendorf

Verl (WB). Hier giggelt ein Baby, dort findet ein anderes nicht in den Schlaf, ein weiteres schäkert mit seiner Mama. Und vorne steht Heilpraktikerin Angelika Frantzheld und spricht über Wadenwickel, Schnupfen und einen wunden Popo. All das passiert beim Elterncafé am Schillingsweg. Es ist ein wahres Erfolgskonzept.