In der Lehrküche herrscht ein fröhliches, aber auch konzentriertes Gewusel. Neun Frauen und immerhin zwei Männer probieren sich an Pralinen, die frisch und vor allem selbst gemacht noch viel leckerer sind als ohnehin. Auf den Tischen stehen Töpfe mit flüssiger Schokolade, schwarz, weiß und braun. Dazu Schüsseln mit köstlichen Dekomaterial wie Streusel, Zuckerperlen oder Mandeln.

Die Hobbyköche bereiten unter der fachmännischen Anleitung von Dirk Gerdau verschiedene süße Massen vor, die in vorbereitete Schokoladen-Halbschalen gefüllt werden. Zusammengeklappt oder in Kuvertüre getaucht ergeben diese Schalen eine Praline, die man am liebsten sofort vernaschen möchte. Aber nicht nur hier hat Dirk Gerdau, Konditor und Patissier im Gasthaus Buschkamp im Museumshof Senne, einen Tipp parat: »Die Kugeln müssen zunächst abkühlen und einige Stunden ihren Geschmack entfalten.« Am besten würde man Pralinen in verschlossenen Dosen oder einem Karton mit Deckel in dunklen, trockenen und kühlen Räume lagern. Stark riechende Gegenstände oder Lebensmittel sollte man nicht in der Nähe lagern, »da die Schokolade schnell andere Gerüche annimmt.« Auch von einer Lagerung im Kühlschrank rät Gerdau ab. »Ausnahmen sind hier nur sommerliche Pralinen, die gut gekühlt genossen werden sollten.«

Elke Plaßmann und ihr Mann Gebhard von Diebitsch aus Verl haben sich für Pfefferminz- und Orangen-Lemon-Curd-Pralinen entschieden. Elke Plaßmann: »Ich koche sehr gerne und wollte so einen Kurs schon immer mal machen.« Sie sei zwar eigentlich eine »herzhafte Köchin«, aber sie und ihr Mann haben auch einen süßen Zahn. »Mein Mann ist seit einem Jahr Rentner und jetzt haben wir Zeit, einfach mal so etwas zu machen«, sagt Elke Plaßmann, die den Workshop der VHS interessant und lehrreich findet.

Der Kreativität ist bei der Herstellung von Pralinen keine Grenzen gesetzt. Caipirinha-Trüffel und Himbeer-Marzipan-Pralinen hier, Passionsfrucht- und Kokos-Limonen-Trüffel dort. Und wer Abwechslung zu den runden Pralinchen suchte, wird in Nougat-Waffelhörnchen und in mit flüssiger Schokolade überzogenen Erdbeeren fündig. »Die Zutaten wie Schokolade, Sahne, Butter, Alkohol oder Nüssen sind hochwertig, die Größe mundgerecht«, sagt Gerdau, der seine Ausbildung bei renommierten Chocolaterie Leysieffer in Osnabrück machte.