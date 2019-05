Flossen am Heck, literweise Hubraum und Chromleisten, soweit das Auge sehen kann: Die meisten Ami-Schlitten signalisierten durch ihre Größe und beeindruckendes Design eine unverständliche Platzhirsch-Rolle im Straßenverkehr. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Verl-Kaunitz (WB). Transatlantische Chrom- und Flossen-Wuchtbrummen mit zwei Quadratmetern Motorhaube, motorisierte Rock’n’Roll-Rebellen mit der ungebändigten Lust, jeden Vierzylinder ohne Rücksicht auf Verluste von der Straße zu inhalieren, opulente Dekadenzen auf vier Rädern und ungezähmte Hot Rots fernab von jeglichen technischen Schnickschnack haben am Samstag und Sonntag in Kaunitz das Bild rund um die Ostwestfalenhalle bestimmt.

Die in den gelben Jackets gekleideten Musiker bilden das römische »NewTones« -Trio, das die Besucher mit ihrer musikalischen Leidenschaft für Rock & Roll und Rockabilly begeisterten. Foto: Gabriele Grund

Der Sonnenschein hat die 1000 Amischlitten so richtig zur Geltung kommen lassen. Die 28. Auflage des »Internationalen Musikbox- und Straßenkreuzer-Festivals« hat Markus Wiessing organisiert. Der gebürtige Hövelhofer lebt seit 2014 auf der Mittelmeerinsel Zypern, schwelgt aber in der gigantischen Motorisierung der Amischlitten, leibt die gefräßigen Kühlergrills, die ausgesucht schönen Chromverzierungen und die hörbare Vormacht auf der Straße. Stilecht gekleidete Teilnehmer und ihre unbändige Lust auf die 1950er- und 1960er-Jahre gehören dazu – inklusive Elvistolle und Petticoat.

Einige tausend Schaulustige wollten genau das alles sehen und erleben. Der kontinuierlich steigende Zuwachs an Fahrern und Besuchern hat diese Veranstaltung weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht.

Im Minutentakt rollten die legendäre, aufwendig restaurierte Dickschiffe, Donnervögel und Schöngeister mit bis heute unübertroffenem Design durch das Haupttor der Ostwestfalenhalle. Amerikanischer Chic und purer Monumentalismus auf vier Rädern, der schon beim geringsten Gasgeben ein blubberndes, voluminöses Grummeln verströmt und jedes Gegenwartsfahrzeug damit klar in die stille Ecke verweist.

Greatest Hits der amerikanischen Autobauer zu Gast: Auch der Wohnwagen war dabei. Foto: Gabriele Grund

Mittendrin ist Olaf Kraus aus Unna mit seinem tiefschwarzen Lincoln, Baujahr 1949. Der gechoppte Lead Sled (Führerschiff) mit seinem 8,2 Liter und 600 PS starken Motor wurde für sogar mal für Filmaufnahmen für Sylvester Stallones »City Cobra« (1988) und »Nur noch 60 Sekunden« mit Nicolas Cage und Angelina Jolie (2000) genutzt. Olaf Kraus hat seinen Traumwagen vor etlichen Jahren in Berlin gekauft und komplett restauriert. Bei seinem Auftritt in Kaunitz krönte er seinen Auftritt mit einem schwarzen Leichenwagenanhänger aus dem Jahr 1960 und einem echten Transportsarg. Dieser ist im Sommer vorzugsweise mit Eiswürfel gefüllt, denn für Olaf Kraus gibt es keinen besseren Getränkekühlschrank. Trotz aller Leidenschaft würde der Tätowierer sein Gespann gegen einen sechsstelligen Betrag verkaufen. »Um ein neues Projekt in dieser Art zu beginnen«, grinst er breit.

: Olaf Kraus aus dem Ruhrgebiet und sein tiefschwarzer, gechoppte Lincoln Lead Sled, Baujahr 1949. Foto: Gabriele Grund

Schöne Frauen gehören auf solch ein Straßenkreuzer-Festival. Frauen in stylischen Retro-Kostümen und jede Menge Musik von insgesamt fünf Bands bereicherten das Wochenende. Ausgelassen und ausdauernd wurde vor der Hauptbühne getanzt, gelacht und geflirtet.

Ergänzt wurde das Musikbox- und Straßenkreuzer-Festival zudem durch eine sehenswerte Ausstellung der schönsten Musikboxen, dem Verkauf von Ersatzteilen, Bekleidung, Mobiliar, Schallplatten, Literatur, Neon-Art, viel buntem Kleinkram, Bekleidung, Ersatzeile und Dekorationen.

Dazu gab es Gutes für den Gaumen. Barbecue, Pulled-Pork-Burger, Hotdogs und angesichts der Temperaturen am Samstag auch Eis und gekühlte Getränke waren gefragt.