Von Alexandra Wittke

Verl (WB). Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen eine Schranke an der Baustelle Österwieher Straße unbefugt für die Durchfahrt geöffnet und sie dabei so schwer beschädigt, dass sie sogar ausgetauscht werden musste. Die Stadt Verl reagiert jetzt mit einer ungewöhnlichen Maßnahme und meldet einen ersten Erfolg.

Schaden nicht mehr zu reparieren

Das Bild, das sich Norbert Steffens morgens drei Mal bei Arbeitsbeginn zeigte, erinnert ein bisschen an blinde Zerstörungswut. Die weiß-rote Schranke in Höhe der Gaststätte Bischoff an der Einmündung Frickenweg wurde aus der Verankerung gerissen und an die Seite gedrückt. Hier wird der Radweg zwischen Verl und Österwiehe ausgebaut.

»Wir konnten den Schaden jedes Mal reparieren, mussten dafür aber den Schlagbaum einkürzen«, sagt Norbert Steffens vom zuständigen Tiefbauunternehmen. Dies sei nach der neuerlichen Beschädigung am Samstag nicht mehr möglich gewesen. Ein Autofahrer hatte das gesperrte Teilstück an der Österwieher Straße unbefugt passiert und die Schranke beim Öffnen so schwer beschädigt, dass sie ausgetauscht werden musste.

Polizei ermittelt

Dieses Mal konnte der Übeltäter ermittelt werden. Eine am Vorabend installierte Kamera nahm die Bewegungen auf, nach Sichtung des Videomaterials durch die Polizei wurde ein Mann aus Bielefeld anhand des Kennzeichens identifiziert. Was dem Bielefelder vorgeworfen wird, kann Steffens ad hoc nicht beantworten.

»Vermutlich handelt es sich um Sachbeschädigung.« Dazu kommt, dass der Autofahrer sämtliche Hinweise auf die Vollsperrung ignoriert und diese unbefugt passiert hatte. Vor der eigentlichen Schrankenanlage weisen im Abstand von etwa 50 Metern weitere Warnbaken auf die Vollsperrung hin.

Der Vorschlag zur Videoüberwachung kam laut Steffens von der Stadtverwaltung. Hier habe man sich auch vorher hinsichtlich eventueller Datenschutzbedenken abgesichert. Da es sich zudem um eine Kreisstraße (K42) handelt, ist der Kreis mitverantwortlich. Schulbusse und Baustellenfahrzeuge dürfen passieren, die Schranke wird per Fernbedienung geöffnet und geschlossen.