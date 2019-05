Von Andreas Berenbrinker

Verl (WB). Noch bevor die Wahllokale am Sonntagabend die Türen schlossen, war der Bürgermeister in Verl sein Amt los. Denn um Punkt 17.40 Uhr stand der Nachfolger von Michael Esken fest. Dabei kam der Wechsel nicht überraschend.

Eins vorweg, natürlich bleibt Michael Esken Bürgermeister am Ölbach, aber König der Verler Kolpingsfamilie ist er seit Sonntag nicht mehr. Neuer Regent ist der Drucker Frank Düttmann, der sein Kolpingvolk nun ein Jahr gemeinsam mit seiner Ehefrau und Königin Susanne regiert. Bevor der hölzerne Adler aus dem Kugelfang fiel, holten sich Hans-Dieter Krax (Krone), Bernhard Frickenstein (Apfel) und Erwin Schröder (Zepter) die Insignien.

»Ihr wart tolle Repräsentanten der Kolpingsfamilie«, bedankte sich Raimund Diermann aus dem Vorstandsteam bei Michael Esken und seiner Ehefrau Maria. »Ihr habt uns mit Stolz und Ehre geführt.« Wichtig sei Esken immer gewesen, dass er bei Feiern und Veranstaltungen der Kolpingsfamilie als König dabei war und nicht als Bürgermeister. »Er war immer der Michael aus Kaunitz«, so Diermann lächelnd.

Der falsche Verein

Michael Esken selbst gratulierte seinem Nachfolger Frank Düttmann herzlich, wollte aber an diesem Abend nicht viel sagen (»Das mache ich sonst schon genug«). Einen kleinen Seitenhieb konnte er sich aber nicht verkneifen – es fiele ihm etwas schwer, das Zepter an einen Schwarz-Gelben weiterzugeben. Der neue König Frank Düttmann ist bekennender Fan von Borussia Dortmund, während Esken es bekanntlich mit den königsblauen Erzrivalen vom FC Schalke hält.

Das Fest der Kolpingsfamilie hatte am Samstagabend mit einer Freiluftmesse auf dem Hof Frickenstein begonnen. In geselliger Atmosphäre sicherte sich Peter Schlangenotto in den Abendstunden den Titel des Königs der Könige.

Der Sonntag stand wie immer ganz im Zeichen der Familien. Die vielen Kinder amüsierten sich im Sandkasten, auf einer Rollenrutsche und in einem Holzlabyrinth. Zu den Klängen des Jugendorchesters mit Dirigent Anatole Gomersall unterhielten sich die Gäste prächtig und kauften fleißig Lose für die Tombola mit attraktiven Preisen. Hauptpreise waren hier eine Heißluftballonfahrt, Übernachtungen im Sauerland oder VIP-Karten für Heimspiele des Regionalligisten SC Verl.

Im Throngefolge der Verler Kolpingsfamilie sind Peter Maas­meier, Christian und Sandra Westerbarkei, Harald und Melanie Honerlage, Bernhard und Andrea Frickenstein, Oliver und Angela Hartkämper, Andreas und Gabi Echterhoff, Marcus und Claudia Tschackert.

Wohin geht das Geld?

Ein Teilerlös des Kolpingschützenfestes geht an den Verein »Sternenzauber und Frühchenwunder« mit Sitz in Hamm. In ehrenamtlicher Arbeit nähen, stricken oder häkeln Helferinnen und Helfer passende Kleidung für Frühchen. Und auch Andenken sowie Kleidung und Decken für verstorbene Frühgeborene werden gebastelt.

Der Verein beliefert rund 400 Krankenhäuser, Hebammen, Frauenärzte, Hospize und Bestatter in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg.