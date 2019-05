Von Carina Teckentrup

Verl (WB). Das Droste-Haus am Schillingsweg ist zentraler Anlaufpunkt für Jung und Alt. »Das Droste-Haus ist mir ans Herz gewachsen und meine Tochter Frieda ist damit groß geworden«, sagt Kristin Hoffmann. Sie ist eine von mehr als 250 Besuchern, die zum Familienfest gekommen waren.

Schau, ein Schmetterling (von links): Marco Brinkmann, Tochter Anna, Rijing Brinkmann mit Anthony und Nadine Hollenhorst. Foto: Carina Teckentrup Schau, ein Schmetterling (von links): Marco Brinkmann, Tochter Anna, Rijing Brinkmann mit Anthony und Nadine Hollenhorst. Foto: Carina Teckentrup

Die vierjährige Frieda lässt sich von Eugenie Kröcker schminken und freut sich über die kunstvolle Verzierung in Violetttönen – natürlich auch mit Glitzer. »Sie ist hier groß geworden«, berichtet ihre Mutter Kristin Hoffmann. »Seitdem sie sechs Monate alt ist, besucht sie den Musikgarten und auch ich mache hier Kurse.«

Seit vielen Jahren wird hier ein Familienfest gefeiert. »Vor etwa 15 Jahren haben wir den damals ins Leben gerufenen Tag der Familie zum Anlass genommen, ein kleines Fest auszurichten«, berichtet Tanja Weickert. So klein ist das aber gar nicht mehr: etwa 250 Besucher finden sich schnell im Droste-Haus ein. Das Familienzentrum Verl-West, das das Droste-Haus in Kooperation mit dem St. Christopherus Kindergarten bildet, bietet viele Mitmach-Aktionen.

30 Ehrenamtliche dabei

Etwa 30 ehrenamtliche Helfer – Kursleiter, Betreuer und Ferienspielhelfer – sind vor Ort und begeistern große und kleine Kinder. »Nur das Kinderschminken haben wir dazugebucht«, sagt Weickert und freut sich mit ihren Kolleginnen, was sie auf die Beine gestellt haben.

Wie groß: Die zweijährige Lotte macht mit ihrer Mutter Annika Awischus eine Seifenblase. Foto: Carina Teckentrup Wie groß: Die zweijährige Lotte macht mit ihrer Mutter Annika Awischus eine Seifenblase. Foto: Carina Teckentrup

Der Nachwuchs ist beim Basteln mit Nadine Hollenhorst und Marion Schulte-Buschmann ganz vertieft: Anna verziert große Schmetterlinge mit möglichst vielen, bunten Punkten. Nebenan werden Zauberkugeln aus Ton und Saatgut hergestellt. »Die steckt man in die Erde und dann wachsen Blumen daraus«, weiß der sechsjährige Leonard und freut sich über die Aktion von Petra Brummel und Sandra Westerbarkei. »Jetzt möchte ich Karussell fahren«, hallt es des Öfteren über das Gartengelände. »Das ist der Höhepunkt für die Kinder«, sagt Weickert. Besonders toll: Das Fahrgeschäft bleibt noch zwei Wochen stehen.

Mit Europawand

So geht es vielen Familien: Schnell finden sich Bekannte zusammen und staunen über die Tanzkünste ihres Nachwuchses, als die Tanzgruppen unter Leitung von Julia McPherson ihren großen Auftritt haben. Ebenso begeistern die Teilnehmer der Musikgarten-Kurse mit Claudia Günther. Zwischendurch fliegen riesige Seifenblasen durch das Getümmel. Um die Kleinsten kümmert sich Nicole Nowak an der Babystation. Und für alle gibt es am Kuchenbuffet eine kleine Stärkung, bevor es die nächste Attraktion zu entdecken gibt.

Auch die Europawahl war ein Thema. Im Garten stand eine »Europawand« aus kleinen, blauen Händen aus Papier, auf die gelbe Sterne geklebt werden. Die Spenden, die an diesem Tag eingenommen werden, fließen in die Kinderbetreuung, die für Eltern, die einen Kurs besuchen, kostenlos ist.