48 Einzelzimmer für die stationäre Pflege und Betreuung werden geschaffen. Die Caritas richtet das Seniorenzentrum damit modern und für die Zukunft gerüstet aus. Die Investitionen für den Neubau liegen bei 3,5 Millionen Euro. Nach der Fertigstellung wird das Caritas-Haus St. Anna 74 Zimmer für 82 Bewohner bieten. Damit erfüllt das Seniorenzentrum die gesetzlich vorgeschriebene Einzelzimmerquote von 80 Prozent.

Zeitzeugen im Kupferzylinder

Caritas-Vorstand Matthias Timmermann nannte die Grundsteinlegung einen »weiteren historischen Termin« in der Geschichte des Traditions-Hauses. Seit Anfang 2018 ist der Wohlfahrtsverband Träger des Seniorenzentrums. Die ersten Überlegungen, das Haus zu erweitern, sind jedoch schon deutlich früher geboren worden. Matthias Timmermann dankte allen Beteiligten für viele konstruktive Gespräche. »Der Wille zur Einigung war immer da.«

Der Grundstein war nicht das einzige Requisit, um das es jetzt beim Ortstermin ging. Nach guter Sitte mauerten Matthias Timmermann und Architekt Martin Brockmeyer ein paar stumme Zeitzeugen mit in die Fassade – darunter aktuelle Ausgaben der Lokalzeitungen, eine Bauurkunde und ein paar Euro- und Cent-Münzen – alles gut verpackt in einem wasser- und luftdichten Kupfer-Zylinder.

Der alte Krankenhaus-Trakt bleibt erhalten

Mit dem neuen Anbau geht von dem historischen Geist, den das Caritas-Haus atmet, nichts verloren. Der alte Krankenhaus-Trakt – quasi Keimzelle des Hauses – bleibt erhalten. Bürgermeister Michael Esken hatte schon während der ersten Planungsgespräche deutlich gemacht, dass dieser Teil der Immobilie ein »wichtiges geschichtsträchtiges Gebäude für Verl« sei. Dem Wunsch, das alte Krankenhaus weiter zu nutzen, kam der Caritasverband für den Kreis Gütersloh nach.

Wie geht es weiter? Der Rohbau des neuen Trakts, der an den so genannten »neuen Altbau« angeflanscht ist, ist bereits weit fortgeschritten. Sobald der fertig gestellt ist, werden die Bewohner des »neuen Altbaus« einziehen. Im Anschluss wird auch dieser Trakt modernisiert. Hier werden die Bewohner des früheren Krankenhauses (»alter Altbau«) ihr neues Zuhause finden. Der alte Altbau wird dann keine Bewohnerzimmer mehr beherbergen. Küche und Hauswirtschaftsabteilung werden in diesem Trakt aber bleiben.