Elenya Grimsehl und Luis Geer setzten sich auch auf Bundesebene durch (vorn von links). Sie dürfen sich auf eine Woche Kreativworkshop an der Ostsee freuen. Foto: Alexandra Wittke

Von Alexandra Wittke

Das Thema des Wettbewerbs, »Musik bewegt« hat auch die Schüler mitgenommen. Eine halbe Million Beiträge, davon alleine 329.000 beim größten Jugendwettbewerb »Jugend creativ« haben sie deutschlandweit eingereicht. Besonders erfreulich: 16 Einsendungen aus Kaunitz überzeugten die Preisrichter dabei bereits auf Ortsebene. Auch für Schulleiter Otfried Morck kam diese überwältigende Anzahl an Ortssiegern aus seiner Grundschule überraschend. »Wir nehmen schon seit Jahren teil, so viele Sieger alleine auf Ortsebene hatten wir aber noch nie«, wie Morck nicht ganz ohne Stolz erklärt.

Und es kam noch besser: Vier dieser Bilder kamen auch auf Land

Sieger auf Ortsebene Folgende Kinder überzeugten beim Malwettbewerb auf der Ortsebene: Altersklasse 1 (1./2. Klasse): Raphael Busche, Richard Johannliemke, Elenya Grimsehl, Luis Geer, Feline Labusch. Altersklasse 2 (3./4. Klasse): Paula Dos Santos Fernandez, Celina Maxima Schmidt, Linda Dirksen, Janna Pickert, Emma Mashänser, Lisa Messer, Heaven Bogdan, Marie-Luisa Tanger, Laurenz Noel Saur, Jan Eusterbrock und Andre Weikmann.

esebene gut an. Luis Geer und Richard Johannliemke erzielten in der Altersgruppe 1 (1./2. Klasse) jeweils den vierten Platz und freuen sich über ein Preisgeld von 75 Euro. Elena Grimsehl, ebenfalls aus der Altersgruppe 1, erreichte mit ihrem Bild den dritten Platz und wird dafür mit 100 Euro belohnt. Celina Maxime Schmidt gelang in ihrer Altersklasse (3./4. Klasse) dann der ganz große Wurf. Mit ihrem Bild hängte sie die Konkurrenz ab und erreichte den 1. Platz und 200 Euro Preisgeld.

Zum Entscheid auf Bundesebene schafften es insgesamt 250 Bilder aus den Vorentscheiden vor die Jury, die am 20. und 22. Mai die Bundessieger des Wettbewerbs ermittelten. Elenya Grimsehls Bild »Ich liebe es auf der Bühne für andere zu singen!« belegte dabei den dritten Platz. Luis Geer schaffte es mit seinem Bild »Ich liebe Konzerte von der OMG-Band« auf den fünften Platz.

Kreativworkshop als Preis

Als Hauptpreis überreichte Thomas Henkenjohann, Vorstandsmitglied der Volksbank Delbrück-Hövelhof, den beiden bis dahin nichtsahnenden Schülern ihre Preise. Sie dürfen gemeinsam mit einer Begleitperson an einem einwöchigen Kreativworkshop in der Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg an der Ostsee teilnehmen.

Seit mehr als 45 Jahren richtet die Volksbank den bei Schülern beliebten Malwettbewerb aus. »Wir freuen uns immer wieder aufs Neue über die große Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in unserer Region«, sagte Thomas Henkenjohann am Mittwoch bei der Preisübergabe.

Am 1. Oktober startet der 50. Internationale Jugendwettbewerb unter der Schirmherrschaft von Schauspielerin Iris Berben. Mitmachen können Schüler der 1. Bis 13. Klasse sowie Jugendliche bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.