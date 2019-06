Skisprung-Legende Sven Hannawald spricht in Verl. Foto: Peter Kneffel/dpa

Verl (WB). »Sport trifft Wirtschaft« heißt es am Mittwoch, 26. Juni, in Verl. Erstmals finden an diesem Tag ab 19 Uhr im Pädagogischen Zentrum das traditionelle Wirtschaftsgespräch und die Sportlerehrung gemeinsam statt.