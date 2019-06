Die schwedischen Rotnacken Rednex bringen mit ihren Welthits, wie »Cotton eye Joe« und »Spirit of the Hawk« im typischen Eurodancesound, die Festhalle am Freitagabend zum Kochen. Gefeiert wird beim Truck-Treff in Kaunitz gleich vier Tage lang, vom 8. bis 11. August.

Verl-Kaunitz (WB). Vier Tage Westernflair in Kaunitz mit Rednex, Tom Astor, Indianer- und Western-Shows sowie Truck- und Trike-Treffen. Ein Muss, nicht nur für Country- und Westernfans.

Vom 8. bis 11. August findet auf dem Gelände der Ostwestfalenhalle zum 34. Mal der Truck Treff Kaunitz statt, organisiert von Familie Niebel und Team. Die Besucher können sich auf etwa 500 der schönsten Trucks Deutschlands, aufs Trike-Treffen, Indianer-Stunt-Show, Speed-Rodeo-Show, Line-Dance-Workshops und viel nationale und internationale Livemusik auf zwei Bühnen freuen.

Bei freiem Eintritt startet das Festival am Donnerstag, 8. August, um 17 Uhr im Saloon, mit Star-DJ Jonathan Jones, Live-Musik mit Cody sowie Line-Dance- & Catalan-Trainerin Laura Jones aus Belgien, mit großer Eröffnungsparty für alle Tanzwilligen. Das ist die Gelegenheit für alle Gruppen und Vereine, ihr Können dem country- und westernbegeistertem Publikum ausgiebig zu präsentieren.

Die Rednex bringen die Festhalle am Freitagabend bestimmt zum Kochen, nachdem diese von »DCMA Award 2018«-Gewinner Ramblin’ Boots aus den Niederlanden gehörig eingeheizt wurde.

Tom Astor singt

Der Samstag bietet allen Musikliebhabern ein hochkarätiges Liveprogramm in der Festhalle, mit Deutschlands Country-Music-Superstar Tom Astor & Band. Ein weiterer musikalischer Hochgenuss sind The Ultimate Garth Brooks Country Rock Experience. Die Garth Brooks Tribute-Band kommt aus den Niederlanden, mit Special Guest Antoinette Hommerson & The Bluebonnets. Die fetzig rassigen Country Sisters aus Tschechien runden den Samstagabend mit ihrer Bühnenshow ab.

Der Freitag- und Samstagabend findet je mit einer Aftershow-Party in der Festhalle mit Star DJ Jonathan Jones seinen Ausklang.

Am Freitag und Samstag sorgen zudem das Performance-Duo Missis Sunshine aus Berlin, Entertainer Cody, Gary Niggins and the Coal Miners aus Hamm und die westfälische Bluegrassband Flyin’ Turtels im Saloon für Partylaune.

Tribute an Johnny Cash

Zwischen den Live-Acts im Saloon finden Line-Dance- und Catalan-Workshops statt. Live-Musik bieten am Sonntag in der Festhalle The Cashbags, die Johnny Cash Show mit dem US-Sänger Robert Tyson – die wohl bekannteste Johnny Cash Tribute-Band und das Country-Duo Die Glorreichen Zwei. Durchs Programm führen Mr. Buddy & Lars.

Ein Höhepunkt ist der Trucker-Gottesdienst mit Pfarrer Jens Hoffmann aus Verl und seiner Band, einer Western-Doppel-Hochzeit und Live-Musik von den Glorreichen Zwei, am Sonntagvormittag im Saloon. Im Anschluss findet die Line-Dance- & Catalan-Party mit DJ Jonathan Jones.

Das Trucker-Frühstücksbuffet steht am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr in der Festhalle bereit. Auf dem Außengelände sorgen Live-Shows der Comanche Reiterinnen mit Trickriding- und Indianer-Stunt-Shows, die Westernshows mit Billy the Kid, Bull Riding mit Star-Moderator Elvis, die Westernparaden sowie die Speed-Rodeo-Shows und erstmals die Speed-Rodeo-Feuer-Show für Unterhaltung.

Programm für Kinder

Einer der berüchtigten Undertaker Europas »Samuel Seltsam« schleicht mit Gefolge übers Gelände. Erstmals sind die Troublemaker’s mit ihrem gemütlichen historischen Western-Camp sowie Showeinlagen im Lager und auf dem Festivalgelände in Aktion. Das mexikanische Duo Viva Mexiko sorgt für traditionelle Klänge.

Für alle »kleinen Indianer und Cowboys« bietet das Familienfestival Attraktionen wie Bogenschießen, Stockbrotbacken am Lagerfeuer im Westerncamp, Western Eisenbahn, Indianer- und Westernspiele mit Billy the Kid, Kinder Rodeo in der Pferde-Arena, Pick-Up-Rundfahrten, Modell-Trucks, Kinderschminken und Ponyreiten. Außerdem laden Westernmarkt, Biergarten, Foodmeile alle Besucher zum Verweilen ein.