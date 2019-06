Von Uwe Caspar

»Sein Mitwirken steht für die sehr gute Zusammenarbeit unseres Klubs mit der ersten Mannschaft und dem Vorstand«, freute sich Martin Brummel über Caprettis unerwarteten Einsatz. Der SCV-Coach hatte von sich aus angeboten, beim Turnier mitzukicken. Das hätte auch Raimund Bertels gern getan. »Doch wegen Fersen-Beschwerden ging das leider nicht«, bedauerte der Vereins-Präsident, der die lockere Spaß-Veranstaltung auf dem Kunstrasen an der Poststraße als Zuschauer verfolgte. Ex-Abwehrrecke Julian Schmidt, der seine Karriere beendet hat, zeigte mit seiner Präsenz ebenfalls seine Verbundenheit zu den »Bauernlümmeln since 1999«.

Selbst mit dem fußballerisch immer noch starken »Rino« Capretti mussten sich die Hausherren mit dem dritten Platz (8 Punkte) begnügen. Sieger wurde Suff Ennigerloh (12) vor KK Blitz (11). »Es hätte auch ein schlechtes Bild gemacht, wenn der Gastgeber Gesamtsieger geworden wäre«, sagte Pascal Frickenstein, der 1. Vorsitzende des Fanclubs, mit einem Schmunzeln. Doch seine Truppe (Motto: »Bohnenkamp ist unser Zaubertrank«) ging nicht leer aus: Sie sicherte sich den Sonderpokal als trinkfreudigste Mannschaft – im Laufe des Tages verputzte die DHK-Equipe 20 Meter Bier.

Die Party erreichte am Abend in der Gaststätte Menning ihren Höhepunkt bei der gemeinsamen Jubiläumsfeier mit den Gästen. Überraschungsgast Michael Esken, Verls Bürgermeister, brachte ein kleines Präsent mit. Auch der wegen des zeitgleich stattfindenden Emdener Kreispokalfinals nicht vollzählig erschienene Fanclub der Kickers, mit dem die Verler schon seit Jahren befreundet sind, feierte trotz der weitesten Anreise aller Teilnehmer bis in die späte Nacht hinein. Sehr zur Freude von DHK-Mitglied Andreas Setter, der ein Anhänger der Kickers ist: Beim Turnier hing natürlich Setters Emden-Transparent (»Seebär on Tour«) am Zaun, das er fast immer zu den Auswärtspartien des SC Verl mitnimmt.

Eine weite Anreise hatte ebenfalls Heiko Krause (38), der seit 2003 mit seiner Lebensgefährtin Katja Jaromij (30) im Emsland lebt. Der gebürtige Verler zählt zu den DHK-Gründungsmitgliedern. Als einzige Gäste durfte das Paar in einer Kabine am Sportplatz übernachten. Zwei Feldbetten standen für den Fleischer und seine Partnerin bereit, die Schlafsäcke hatten sie mitgebracht.