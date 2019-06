Pfarrer Karl-Josef Auris (links) überreicht Günter Hüttenhölscher (rechts) vom Verein »Hüttis Balkanhilfe« das päpstliche Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontifice«; die höchste Auszeichnung, die der Vatikan an Laien vergibt. Foto: Alexandra Wittke

Verl (WB/ale). Es war eine außergewöhnliche Auszeichnung, über die sich Günter Hüttenhölscher freuen konnte. Der Verler erhielt für seinen Einsatz mit »Hüttis Balkanhilfe« am Pfingstsonntag das päpstliche Ehrenkreuz »Pro Ecclesia und Pontifice« überreicht. Es ist der höchste Orden, den der Vatikan an Laien vergibt. Und er steht für Verdienste um Kirche und Papst.

»Mir war klar, dass er diesen Orden bekommt«, sagte Pfarrer Karl-Josef Auris in seiner Laudatio im St.-Anna-Pfarrheim. Zwar sei es nicht ganz so einfach gewesen, wie der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Thomas Neumann in seiner Ansprache zuvor erklärt hatte. Aber »Hütti«, wie er nur genannt wird, habe mit seinem Engagement in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, die Not Bedürftiger zu lindern. »Und das nicht nur mit materiellen Gütern und Spenden, sondern auch mit jeder Menge persönlichem Einsatz«, wie der Pfarrer betonte.

Päpstliche Ehrenkreuz beantragt

Für Auris hatte im Vorfeld vor allem die Frage gestanden, ob sich schon mal jemand von der Kirche für dieses Engagement bedankt habe. Als Konsequenz und Antwort darauf habe er dann das päpstliche Ehrenkreuz beantragt und auch bewilligt bekommen. Zusammen mit einer päpstlichen Urkunde konnte Auris das Ehrenkreuz im Rahmen der Feierstunde nun überreichen.

126 Transporte in 27 Jahren

Dass sich Hüttis Balkanhilfe seit fast drei Jahrzehnten für das Wohl der Ärmsten unermüdlich einsetzt, ist fast einem Zufall geschuldet. Ursprünglich hatten Hüttenhölscher und seine mittlerweile verstorbene Frau Brigitte haltbare Lebensmittel nach Kroatien fahren wollen. Ein paar Tage vor der geplanten Abreise erhielt der Verein jedoch eine große Spende an neuer Kinderkleidung. »Als der Rektor des Priesterseminars uns zu einem Waisenhaus nach Oborowo gebracht hatte und wir die Not sahen, war uns klar, dass wir helfen mussten«, führte Hüttenhölscher zu den Anfängen seiner Tätigkeit aus. Aus einem 7,5-Tonner sind in 27 Jahren 126 Transporte geworden. 420 Lkw-Ladungen mit insgesamt etwa 6570 Tonnen Sachspenden und Nahrungsmittel haben Hütti und seine Helfer bereits in die Region gebracht, weit über eine Million Euro an Spenden gesammelt. Und sie wollen alle noch möglichst lange weitermachen.

Der Verleihung des Ehrenkreuzes vorangegangen war ein Hochamt in der St. Anna-Kirche, das musikalisch vom MGV Liedertafel mitgestaltet wurde.