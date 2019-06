Fest in Mädelshand: Die Rutsche auf der Hüpfburg gehörte am Sonntag vor allem Amelie-Sophie (3), Lia (4) und Anna (3). Ein ums andere Mal kletterten die Freundinnen die seitliche Leiter hoch und dann zu rutschen. Foto: Alexandra Wittke

Von Alexandra Wittke

Verl (WB). Wenn in Bornholte am Hühnerstall Cityfest gefeiert wird, dann scheint die Sonne und es ist warm. Das ist auch bei der 27. Auflage nicht anders gewesen. Die Organisatoren des Bürgervereins freuten sich über viele Gäste, die die Atmosphäre genossen.

Jan-Maurice und Paul Johann schwitzen nicht nur wegen der sommerlichen Temperaturen. Die beiden Jungs haben sich mithilfe von Samet Celik vom Spielmobil in überdimensionale Sumo-Ringer verwandelt und sich dazu in dicke Kunststoffanzüge stecken lassen. »Gar nicht so einfach, damit zu gehen«, kann Jan-Maurice gerade noch sagen, bevor der sperrige Anzug ihn in die Knie zwingt. Erst mit Celik schafft der Zehnjährige das Aufstehen wieder.

Nebenan auf der Rollenrutsche geht es nicht minder schweißtreibend zu. Während die Kleinsten ein ums andere Mal die Metallbahn runterrutschen, schleppen ihre Eltern die Unterlagen dafür heran. Das weitläufige Gelände am Schmiedestrang gehört am Sonntag vor allem den Kleinsten. Bei strahlendem Sonnenschein dürfen sie die Spielgeräte des vom Bürgerverein organisierten Spielmobils testen. Die Hüpfburg mit Rutsche hingegen ist fest in der Hand von Amelie Sophie (3), Anna (3) und Lia (4). Immer wieder klettern die Freundinnen die Kunststofftreppe hinauf, um laut kreischend wieder runterzurutschen.

Spargel-Nudeln finden reißenden Absatz

Ihre Mamas zieht es derweil in den Schatten. Die großen Pavillons bieten nicht nur Schutz vor der Sonne, sie laden auch zum Verweilen ein. Für Markus Jacob Tor Weihen ist das Cityfest seit Jahren schon fest gesetztes Ausflugsziel. Gemeinsam mit Frau und Tochter genießt er das bunte Treiben im Schatten. »Wir wohnen in unmittelbarer Nachbarschaft und treffen hier eigentlich immer Bekannte«, erklärt der Verler.

Für das leibliche Wohl ist am Sonntag der Hof Diekämper direkt gegenüber zuständig. Rund zehn Kilo Spargel, jeweils vier Kilo Schinken und Schmand haben Iva Petrobova und ihre Mitstreiterinnen mit insgesamt fünf Kilo Nudeln im Vorfeld verarbeitet. Die Spargel-Nudeln finden reißenden Absatz. So groß, dass zwischendurch sogar noch Vorräte von zu Hause geplündert werden müssen, wie Petrobova erklärt.

Wertmarken-Währung »Chicken-Chip«

Und auch die Erdbeer-Bowle schmeckt bei dem Wetter noch mal so gut. Für den süßen Gaumen findet sich im Bürgerhaus reichlich Futter. Zahlreiche selbst gemachte Torten und allerhand süße Leckereien stehen zum Kaffee bereit.

Bezahlt wird, das ist neu, mit einer eigenen Währung. Passend zur Örtlichkeit hat der Bürgerverein nämlich die Wertmarken-Währung »Chicken-Chip« ins Leben gerufen. Auch, um den Zahlungsverkehr beim Cityfest zu erleichtern, wie Brigitte Wever erklärt. Sie ist von Anfang an im Bürgerverein aktiv und kann sich noch sehr gut an die Anfänge erinnern. Das aus der Aufräumaktion zur Umgestaltung des Geländes erstmalig ausgerichtete und damals noch Bürgerfest genannte Fest, hat sich längst zu einer festen Anlaufstelle für Groß und Klein etabliert. »Und das nicht nur für die Bornholter«, wie Wever weiter erklärt. Für die Musik sorgte am Sonntag eine Band, die ab 16 Uhr noch mal einen Schwung neuer Gäste aufs Gelände spülte.