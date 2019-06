Der Musikverein Verl unter der Leitung von Dietmar Kay sorgte während des Mühlentages an der Bunten Mühle für beschwingte Melodien. Die Gäste genossen den schönen Sommertag unter freiem Himmel. Foto: Andreas Berenbrinker

Von Andreas Berenbrinker

Verl-Sürenheide (WB). Kein Mühlentag ohne Tante Idas Pickert. Immer wieder mussten Maria Schulte und Maria Stroth Scheiben nachlegen. Bestrichen mit Rübenkraut, Honig oder Marmelade war die westfälische Spezialität der Renner am Tag der offenen Tür an der Bunten Mühle.

Franz Berenbrinker (Mitte) erläutert Margret und Hans Kroner aus Schloß Holte-Stukenbrock die alte Mühlentechnik der 1832 errichteten Bunten Mühle. Foto: Andreas Berenbrinker Franz Berenbrinker (Mitte) erläutert Margret und Hans Kroner aus Schloß Holte-Stukenbrock die alte Mühlentechnik der 1832 errichteten Bunten Mühle. Foto: Andreas Berenbrinker

Der Pickert gehört einfach dazu! In den Anfangsjahren des Mühlentages versorgte Ida Hermwille, Schwester des letzten Müllers Karl Venne, die Gäste mit dem Kartoffelgericht. Nach ihrem Tod übernahm Tochter Maria Schulte die Zubereitung und den Verkauf. Einige der vielen Gäste kamen sogar eigens wegen des westfälischen Pickerts zur Bunten Mühle am Ölbach und genossen ein paar schöne Stunden unter den Eichen.

Technik erläutert

Neben dem Pickert waren natürlich Bratwurst und Bier angesagt, eine Kuchentafel mit 16 Torten war nach nur zwei Stunden ratzekahl leer gegessen. Und so war es auch klar, dass das Wetter mitspielte, Petrus entpuppte sich als Müller. Erst gegen Feierabend um 18 Uhr setzte Regen ein.

Bunten Mühle Die Bunten Mühle am Ölbach in Sürenheide wurde 1832 von Johann Hermann Kathöfer und seiner späteren Ehefrau Margarethaa Buntee erbaut. Von ihr hat die Mühle auch ihren Namen. Im Jahr 1889 löste eine Turbine die Wasserräder ab. 1914 wurde das Fachwerkhaus von Eberhard und Anna Venne, den Ahnen der jetzigen Besitzerin Regina Berenbrinker, gepachtet. Karl und Regina Venne – die Eltern der »Mühlenblagen« – kauften das Gebäude schließlich 1961. Bis zum Jahr 1975 wurde die Bunten Mühle gewerblich genutzt und in den Jahren 1993 bis 1995 umfassend umgebaut und renoviert.

Franz Berenbrinker (70) führte die zahlreichen interessierten Gäste durch den alten Teil der Mühle und erläuterte die Mühlentechnik. So waren auch die Radfahrer Hans und Margret Kroner aus Schloß Holte-Stukenbrock ganz Ohr und lauschten den Geschichten, die Berenbrinker auf Lager hatte. Und die Gemäuer der 1832 erbauten Mühle haben viel zu erzählen.

Die heutige Besitzerin Regina Berenbrinker (links) freut sich mit Maria Stroth und Maria Schulte über die tolle Resonanz. Der Pickert nach Rezept von »Tante Ida« Hermwille war heiß begehrt. Foto: Andreas Berenbrinker Die heutige Besitzerin Regina Berenbrinker (links) freut sich mit Maria Stroth und Maria Schulte über die tolle Resonanz. Der Pickert nach Rezept von »Tante Ida« Hermwille war heiß begehrt. Foto: Andreas Berenbrinker

Von einem besonderem Abenteuer berichtet Maria Stroth, eine von sechs selbst ernannten »Mühlenblagen«. Mit ihren fünf Schwestern Klara, Helena, Anni, Regina und Elisabeth sei sie von ihrem Vater Karl Venne angestiftet worden, andere Stauwerke am Ölbach zu manipulieren. »Wenn es lange Zeit richtig heiß war, hatten wir kein Wasser zum Mehl mahlen, und dann mussten wir los in Richtung Verl«, so Stroth lachend. Die anderen Stauwerke wurden hochgezogen, damit Wasser zur Bunten Mühle fließen konnte.

Uhr zurückgestellt

Eine andere Geschichte macht im Familienkreis oft die Runde. Der 1975 verstorbene letzte Müller Karl Venne sei ein strenger Vater gewesen, die sechs »Mühlenblagen« durften nicht lange zu Feierlichkeiten oder Festen. Die Mama Regina, 2015 fast hundertjährig gestorben, habe ihren Mädchen aber immer geholfen, indem sie die Uhren im Haus zwei Stunden zurückstellte und Papa Karl immer den Eindruck hatte, die Töchter seien pünktlich.