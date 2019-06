Die Freibadanekdote spielte sich während der Weltmeisterschaft der Hobbyfußballer in Bayern ab. Nach den Gruppenspielen befanden die Verler Kicker sich aufgrund eines Rechenfehlers des Veranstalters im sicheren Glauben, das Achtelfinale verpasst zu haben. Als der Fehler bemerkt wurde, war es zu spät.

Turnier an Fronleichnam Traditionell veranstalten die Viärlschen Pöhler Fronleichnam ihren »Offensiv-Cup«. Am Donnerstag, 20. Juni, gibt es ab 11 Uhr auf dem Sportplatz am Bühlbusch wieder spannende Spiele sowie Bratwurst, Bier und Co.

ahegelegenen Freibad«, lacht Sebastian Kraatz. Es sind Geschichten wie diese, die den Hobbyfußball in den Augen des Pöhler-Präsidenten ausmachen. Neben dem sportlichen Ehrgeiz geht es um Spaß und tolles Gemeinschaftsgefühl. Bei den Viärlschen Pöhlern sind Freundschaften fürs Leben entstanden.

Gegründet wurde die Mannschaft vor 30 Jahren in einer Bierlaune heraus. »Auf einer Geburtstagsfeier haben sich einige Leute zum Kicken verabredet«, so Kraatz. Jürgen Ruppertz, Udo Landwehrjohann, Rolf Henkenjohann, Detlef Pruss und Richard Voßhenrich gründeten am 27. September 1989 die Viärlschen Pöhler.

Derzeit 24 Spieler

Der Name wurde dabei mit Bedacht gewählt. »Es sollte auf jeden Fall ein plattdeutscher Name sein.« Zunächst spielte man in rot-weißen Trikots, später wurde auf Grün-Weiß gewechselt. Das erste Turnier am Fichtenteich in Sende spielten die Pöhler noch in ständiger Unterzahl, weil es nur acht Spieler gab. Später kamen Hobbykicker aus dem Lindenkrug hinzu, die Anzahl der Spieler stieg stetig.

Heute gibt es 24 Spieler im Alter zwischen 16 und 51 Jahren. Einen legendären Ruf im Kreis der Fußballfreunde genießt ein alter Bauwagen, der in den Anfangsjahren neben dem Sportplatz am Freibad stand. »Der Wagen diente als Umkleidekabine, aber vielmehr auch als Räumchen für lustige Partys und gesellige Abende«, so Sebastian Kraatz, der nach Richard Voßhenrich und Jürgen Ruppertz dritter »Präsi« der Pöhler ist.

Eisbär als Wappentier

Im Laufe der 30 Jahre nahmen die Viärlschen Pöhler an zahlreichen Turnieren teil. Höhepunkte waren die Weltmeisterschaft der Hobbymannschaften, ein Beach­soccerturnier auf Borkum oder ein Turnier im Sauerland, bei dem das Siegerteam ein Spiel gegen die Profis des FC Bayern gewinnen konnte.

Besonders stolz sind die Pöhler auf ihre Erfolge bei den Verler Ortsmeisterschaften. Sechsmal holten die Grün-Weißen den Titel, von 2006 bis 2010 sogar fünfmal in Folge. Dazu kommen weitere sechs Vizeortsmeistertitel. In Anlehnung an die Titel wurde vor einigen Jahren auch das Wappen gestaltet, auf dem sechs Sterne zu finden sind. Und dazu ein Eisbär als Wappentier. Kraatz lachend: »Das war mal wieder so eine Schnapsidee auf Verler Leben. Der Eisbär ist unser Pöhlerbärchen.«

Die Gemeinschaft wird bei den Viärlschen Pöhlern auch außerhalb des Fußballs gelebt. Jedes Jahr findet eine spaßig Pöhleriade mit mehreren lustigen Spielen statt. Es gibt Radtouren, Ausflüge und Weihnachtsfeiern, zum Jubiläum fliegen 15 Pöhler nach Mallorca. Laut Sebastian Kraatz haben Rolf und Sebastian Teutrine einen großen Anteil am Zusammenhalt im Team. »Sie sind die personifizierten Viärlschen Pöhler.«